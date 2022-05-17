Доля добровольных видов страхования в портфеле ВСК за пять лет увеличилась до 81%

Доля добровольных видов страхования в портфеле Страхового Дома ВСК за пять лет увеличилась на 10 п. п. и достигла 81%.
По итогам первого квартала 2017 года доля собранной страховой премии по добровольным видам страхования составляла 71% от всех сборов ВСК. Спустя пять лет, по итогам первых трех месяцев 2022 года, эта доля равна 81%.
Наибольший рост продемонстрировало страхование имущества физических лиц — за пять лет доля собранной премии по данному виду страхования выросла в четыре раза.
"Сегодня мы продолжаем реализовывать стратегию ВСК, принятую в 2020 году. Одна из наших приоритетных целей — быть компанией осознанного выбора клиента, дать ему лучшее предложение и сервис. Мы видим, что движемся в правильном направлении, и добиваемся поставленных целей за счет нашей клиентоориентированности и технологичности, о чем свидетельствует и увеличение более чем в три раза спроса на дистанционное урегулирование страховых случаев по каско за последний год, и наш показатель индекса удовлетворенности клиентов (CSI) дистанционными сервисами, который стабильно растет и приближается к пяти баллам", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.