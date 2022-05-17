Доля добровольных видов страхования в портфеле ВСК за пять лет увеличилась до 81%

Доля добровольных видов страхования в портфеле Страхового Дома ВСК за пять лет увеличилась на 10 п. п. и достигла 81%.

По итогам первого квартала 2017 года доля собранной страховой премии по добровольным видам страхования составляла 71% от всех сборов ВСК. Спустя пять лет, по итогам первых трех месяцев 2022 года, эта доля равна 81%.

Наибольший рост продемонстрировало страхование имущества физических лиц — за пять лет доля собранной премии по данному виду страхования выросла в четыре раза.

"Сегодня мы продолжаем реализовывать стратегию ВСК, принятую в 2020 году. Одна из наших приоритетных целей — быть компанией осознанного выбора клиента, дать ему лучшее предложение и сервис. Мы видим, что движемся в правильном направлении, и добиваемся поставленных целей за счет нашей клиентоориентированности и технологичности, о чем свидетельствует и увеличение более чем в три раза спроса на дистанционное урегулирование страховых случаев по каско за последний год, и наш показатель индекса удовлетворенности клиентов (CSI) дистанционными сервисами, который стабильно растет и приближается к пяти баллам", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.