В Самаре росгвардейцы вернули родителями потерявшегося ребенка

В ночное время военнослужащие, несущие службу на контрольно-пропускном пункте Управления Росгвардии по Самарской области, заметили на прилегающей территории ребенка без сопровождения взрослых.
Стражи правопорядка поинтересовались у мальчика, как он здесь оказался и где его родители. Подросток сообщил, что потерялся. Росгвардейцы выяснили, что 13-летний ребенок живет на другом конце города, сотового телефона у него при себе не было. Объяснить, как он оказался в центре Самары на набережной, мальчик не смог, так как был испуган и очень замерз.
Росгвардейцы завели школьника в помещение, напоили горячим чаем, отогрели. Через некоторое время, успокоившись, он вспомнил телефон родителей. Служащие незамедлительно связались с ними и передали им ребенка после того, как они прибыли. Родители мальчика выразили стражам правопорядка слова огромной благодарности.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.