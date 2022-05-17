СМИ: АвтоВАЗ возглавит Владимир Аветисян

Новым президентом АвтоВАЗа станет советник по особым поручениям первого заместителя генерального директора ГК "Ростех", а также член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России" Владимир Аветисян, пишет Газета.Ru со ссылкой на источники на заводе и Минпромторге.
Аветисян трудовую карьеру начал на должности мастера управления в "Куйбышевсельстрой". В 1990-х годах он работал в региональных структурах "Газпрома", а также в энергетическом комплексе Самарской области. Следом были назначения на руководящие должности в РАО "ЕЭС России", холдинге "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), "Ростехнологии" и "Роснано".
Напомним, что концерн Renault принял решение о передаче своей доли в АвтоВАЗе (67,7%) НАМИ.
Официальные представители АвтоВАЗа, "Ростеха" и Минпромторга на вопрос назначения нового директора АвтоВАЗа оперативно не ответили.
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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.