СМИ: АвтоВАЗ возглавит Владимир Аветисян

Новым президентом АвтоВАЗа станет советник по особым поручениям первого заместителя генерального директора ГК "Ростех", а также член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России" Владимир Аветисян, пишет Газета.Ru со ссылкой на источники на заводе и Минпромторге.

Аветисян трудовую карьеру начал на должности мастера управления в "Куйбышевсельстрой". В 1990-х годах он работал в региональных структурах "Газпрома", а также в энергетическом комплексе Самарской области. Следом были назначения на руководящие должности в РАО "ЕЭС России", холдинге "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), "Ростехнологии" и "Роснано".

Напомним, что концерн Renault принял решение о передаче своей доли в АвтоВАЗе (67,7%) НАМИ.

Официальные представители АвтоВАЗа, "Ростеха" и Минпромторга на вопрос назначения нового директора АвтоВАЗа оперативно не ответили.