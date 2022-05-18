АвтоВАЗ может возглавить Максим Соколов

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После продажи доли Renault в АвтоВАЗе новым президентом предприятия может стать экс-министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.