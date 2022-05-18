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На АвтоВАЗе назначен новый топ-менеджер Простой на АвтоВАЗе продлили до 27 мая АвтоВАЗ может возглавить Максим Соколов СМИ: АвтоВАЗ возглавит Владимир Аветисян Губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством АвтоВАЗа в Тольятти

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ может возглавить Максим Соколов

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После продажи доли Renault в АвтоВАЗе новым президентом предприятия может стать экс-министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"С высокой вероятностью новым президентом "АвтоВАЗа" может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга, экс-министр транспорта Максим Соколов", - написал депутат.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что одним из кандидатов на пост президента АвтоВАЗа является бывший зампред правления "Роснано" Владимир Аветисян, имеющий самарские корни.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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