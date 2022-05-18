ВСК застраховала воздушные суда "Сибирского спасательного центра МЧС России"

Новосибирский филиал Страхового Дома ВСК застраховал беспилотные воздушные суда ФГКУ "Сибирский спасательный центр МЧС России" полисами обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.

Согласно договору, полисами страхования воздушных судов обеспечены около 10 беспилотных летательных аппаратов. В программу входит защита в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов.

"Ни одно техническое средство не может гарантировать полную безопасность, в том числе и так называемые "беспилотники". Их также надо страховать на случай непредвиденных аварий, которые могут нанести вред третьим лицам. Поэтому ВСК всегда помогает клиентам защитой и ответственно выполняет свои обязательства", — отметила Марина Марченко, директор Новосибирского филиала Страхового Дома ВСК.

"Сибирский спасательный центр МЧС России" — это мобильная организация, предназначенная для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Это одно из крупнейших подразделений МЧС России, которое принимало участие в ликвидации последствий землетрясения в городе Нефтегорске Сахалинской области, наводнения в городе Ленске Республики Саха (Якутия), аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и т. д.