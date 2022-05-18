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Страхование Финансы

ВСК застраховала воздушные суда "Сибирского спасательного центра МЧС России"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новосибирский филиал Страхового Дома ВСК застраховал беспилотные воздушные суда ФГКУ "Сибирский спасательный центр МЧС России" полисами обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.

Согласно договору, полисами страхования воздушных судов обеспечены около 10 беспилотных летательных аппаратов. В программу входит защита в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуатации судов.

"Ни одно техническое средство не может гарантировать полную безопасность, в том числе и так называемые "беспилотники". Их также надо страховать на случай непредвиденных аварий, которые могут нанести вред третьим лицам. Поэтому ВСК всегда помогает клиентам защитой и ответственно выполняет свои обязательства", — отметила Марина Марченко, директор Новосибирского филиала Страхового Дома ВСК.

"Сибирский спасательный центр МЧС России" — это мобильная организация, предназначенная для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Это одно из крупнейших подразделений МЧС России, которое принимало участие в ликвидации последствий землетрясения в городе Нефтегорске Сахалинской области, наводнения в городе Ленске Республики Саха (Якутия), аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и т. д.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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