Дмитрий Азаров пожелал побед участницам турнира по художественной гимнастике в Тольятти 

Во вторник, 17 мая, в тольяттинском физкультурно-оздоровительном комплексе "Труд" проходит турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой.

К юным талантливым гимнасткам — участницам турнира — обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Очень рад, что Самарская область, Тольятти принимает замечательный турнир, который собрал 650 прекрасных, талантливых спортсменок из многих регионов Российской Федерации. В нашей стране, и Самарская область не является исключением, благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, создаются все условия для самореализации граждан и, конечно, для занятий спортом, в том числе для спорта высоких достижений. А отечественная, российская художественная гимнастика — это безусловно спорт самых высоких достижений, который есть в мире", — подчеркнул губернатор, пожелав участницам успехов и побед.

Глава региона отметил, что в Самарской области активно развивается спортивная инфраструктура: строятся новые гимнастические залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, манежи, дворцы спорта. Кроме того, Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе воспитано немало спортсменов, чемпионов, на которых можно равняться подрастающему поколению.

Яркий пример — Ксения Полякова, трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, которая после окончания спортивной карьеры осталась жить и работать в Самаре тренером по художественной гимнастике. Спортсменка растит достойную смену, ставит перед собой целью воспитание нового поколения гимнасток, прославляющих родную Самарскую область.

"Дети приходят в этот вид в очень юном возрасте. И это огромный труд и родителей, и детей, и педагогов — привить им чувство ответственности, умение преодолевать сложности. Уже сегодня среди моих учениц много перспективных спортсменок, их видно уже и в 5-6 лет. Главное терпение, целеустремленность и труд, и тогда они смогут достичь целей и спортивных побед", — рассказала Ксения Полякова.

Турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой в этом году проводится в Тольятти уже во второй раз. В этом году спортивное событие стало еще более масштабным, в нем приняли участие более 650 гимнасток не только из Самарской области, но и из других регионов России. Турнир проводится при поддержке компании "Уралхим". В прошлом году компания запустила межрегиональную программу "Миссия чемпиона", направленную на пропаганду спорта и здорового образа жизни. Проект предполагает проведение турниров и мастер-классов с участием звезд мирового спорта, культуры, здравоохранения. Его основная цель — развитие спортивных и молодежных инициатив в Самарской области, знакомство подрастающих спортсменов с выдающимися чемпионами. Первым мероприятием в регионе в рамках этого проекта стал открытый турнир по художественной гимнастике Ксении Поляковой.

"Спорт сегодня является социальным лифтом для молодежи, для детей. Для нас важно, чтобы спорт был максимально доступным: была тренировочная база, проводились соревнования, на которых куются чемпионы, будущие звезды. Для нас важно, чтобы дети, которые приходят заниматься в спортивные залы, могли максимально реализовать все свои возможности, весь потенциал, — отметил советник генерального директора по спорту и молодежной политике "Уралхима" Радмир Габдуллин — Всем спортсменам желаю реализации поставленных задач. У вас есть достойный пример и очень яркие спортивные традиции региона".