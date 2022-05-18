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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ответном матче ½ финала плей-офф "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Ростове-на-Дону "Лада" проиграла "Ростов-Дону" — 27:34 (14:18).

Ради престижа клуба и обретения былой уверенности в преддверии "бронзового" сериала заглушить в себе последствия фиаско шестидневной давности и не ударить на чужой площадке в грязь лицом. Пример хорошего настроя подала подругам по команде Валентина Войтулевич в воротах, выигравшая для затравки две ближние дуэли на самом старте, одну из которых — вследствие "семерика". В лидерах волжанки, правда, побывали лишь однажды, когда Наталья Решетникова на 7-й минуте сделала счет 3:4. Но, по крайней мере, вплоть до экватора первого тайма наблюдалась равная борьба.

Нарушила ее дотошность краснодарца Олега Тарасикова. Один из двух инспекторов матча усмотрел неправильную замену у гостей, усадив Юлию Какмолю отбывать досадный штраф. И во время наказания экс-капитана "Лады" дончанки нарастили преимущество до трех мячей. Наших это не обезоружило.

Первое же удаление у ростовчанок помогло приезжей стороне минимизировать отрыв за семь с половиной минут до перерыва (14:13). На ближайшем игровом отрезке волжанки пару-тройку раз были близки к восстановлению равенства, но точность их подвела. А заключительная пятиминутка тайма почти целиком осталась за хозяйками площадки, которые совершили рывок (четырех гола против одного у нас).

Стартовый отрезок второй половины пролетел в шквальном ритме. Команды, как с цепи сорвавшись, наколошматили друг другу пять голов за две минуты! Три из них влетели в сетку "Ростов-Дона". А затем его преимущество и вовсе высохло до двух мячей (20:18).

Инициатива снова перешла к хозяйкам. Тайм-аут был запрошен нашим штабом на пороге заключительной четверти матча при счете 25:19. И он дивидендов гостям не принес. Проиграв с общей разницей в 20 мячей полуфинальный спор, тольяттинки теперь рассчитывают отстоять титул бронзовых призеров суперлиги. Их конкурент — "Звезда". Игра в Звенигороде — 23 мая, ответный матч в УСК "Олимп" — спустя шесть дней (29-го числа).

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