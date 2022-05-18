На Самарской ТЭЦ начались мероприятия по благоустройству в рамках празднования юбилея станции

Сотрудники Самарской ТЭЦ (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") провели серию субботников на территории предприятия. Они дали старт праздничным мероприятиям, приуроченным к 50-летию крупнейшего теплоисточника областной столицы.
В ходе весенних субботников энергетики восстановили цветочную аллею, ведущую к административному корпусу. В общей сложности территорию станции украсили 200 кустов роз — символ Самарской ТЭЦ. В благоустройстве ТЭЦ приняли участие представители всех цехов предприятия — свыше 100 специалистов.
"Юбилейный год станция встречает с новыми планами и проектами. В частности, Самарская ТЭЦ отобрана для участия в федеральной программе модернизации объектов генерации "ДПМ-2" ("ДПМ-штрих"). Мероприятия включают в себя комплексную замену котлоагрегата, паровой турбины, генератора и вспомогательного оборудования. Подготовительные мероприятия для будущего ввода в строй новой мощности уже ведутся", — отметил технический директор — главный инженер Самарской ТЭЦ Сергей Сабитов.
Напомним, что Самарская ТЭЦ была введена в эксплуатацию 1 ноября 1972 года и является одной из самых молодых тепловых электростанций региона. Именно на этой стройке в Куйбышеве был впервые в СССР опробован крупноблочный монтаж ТЭЦ: оборудование станции поступало на стройплощадку уже частично смонтированным в блоки, что позволяло сократить время строительства важного для города энергообъекта. Сегодня Самарская ТЭЦ обеспечивает теплом больше половины потребителей областного центра.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается