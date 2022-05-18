На Самарской ТЭЦ начались мероприятия по благоустройству в рамках празднования юбилея станции

Сотрудники Самарской ТЭЦ (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") провели серию субботников на территории предприятия. Они дали старт праздничным мероприятиям, приуроченным к 50-летию крупнейшего теплоисточника областной столицы.

В ходе весенних субботников энергетики восстановили цветочную аллею, ведущую к административному корпусу. В общей сложности территорию станции украсили 200 кустов роз — символ Самарской ТЭЦ. В благоустройстве ТЭЦ приняли участие представители всех цехов предприятия — свыше 100 специалистов.

"Юбилейный год станция встречает с новыми планами и проектами. В частности, Самарская ТЭЦ отобрана для участия в федеральной программе модернизации объектов генерации "ДПМ-2" ("ДПМ-штрих"). Мероприятия включают в себя комплексную замену котлоагрегата, паровой турбины, генератора и вспомогательного оборудования. Подготовительные мероприятия для будущего ввода в строй новой мощности уже ведутся", — отметил технический директор — главный инженер Самарской ТЭЦ Сергей Сабитов.

Напомним, что Самарская ТЭЦ была введена в эксплуатацию 1 ноября 1972 года и является одной из самых молодых тепловых электростанций региона. Именно на этой стройке в Куйбышеве был впервые в СССР опробован крупноблочный монтаж ТЭЦ: оборудование станции поступало на стройплощадку уже частично смонтированным в блоки, что позволяло сократить время строительства важного для города энергообъекта. Сегодня Самарская ТЭЦ обеспечивает теплом больше половины потребителей областного центра.