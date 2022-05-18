42% родителей переживают за ментальное здоровье своих детей

Аналитики цифровой платформы "Мой_Сервис Мед" (партнер СК "Росгосстрах") провели исследование и выяснили, что почти половина российских родителей (42%) планируют в ближайшее время отвести своего ребенка к психологу. При этом инициатором похода в одинаковой степени выступают мать и отец (27% и 26% соответственно), а также учителя или воспитатели (23%). Лишь 6% водили ребенка к психологу по совету врача-невролога.

По мнению 40% родителей, ситуация в семье влияет на психологическое состояние ребенка. Абсолютное большинство опрошенных (73%) считают, что детям передается стресс, который в данный момент испытывают родители. При этом треть опрошенных родителей за последнее время переживали тревожность и растерянность, 27% — эмоциональное выгорание и бессилие, каждый пятый — страх и стресс.

Обычно родители обсуждают психологические проблемы ребенка с бабушками и дедушками (31%) или супругом (30%). Почти каждый пятый родитель ищет ответы о ментальных проблемах своего ребенка в социальных сетях или на форумах. Лишь 10% мам и пап обсуждают проблемы с самим ребенком, при этом чаще всего это делают родители детей дошкольного возраста (3-7 лет).

Половина родителей считают, что агрессивность и приступы злости — одни из наиболее важных тем для похода к психологу. Также "популярными" проблемами являются трудности в общении со сверстниками (22%), страхи и фобии (16%), апатия и плаксивость (15%), ложь и воровство (13%), проблемы с питанием (12%). Реже всего обращаются к детскому психологу по поводу зависимостей и плохой успеваемости.

По мнению половины родителей (46%), водить детей к психологу следует с подросткового возраста 11-14 лет. При этом только четверть мам и пап сами посещали психолога, а еще 37% — планируют сделать это в будущем.

"Абсолютное большинство опрошенных родителей (68%) хотят, чтобы в программу ОМС была включена программа по поддержке психологического здоровья детей, а выбирая программу семейного ДМС, 37% российских родителей хотели бы добавить семейного терапевта или психотерапевта в полис, — комментирует бизнес-лидер команды "Мой_Сервис" (партнер СК "Росгосстрах") Светлана Бери. — Мы видим высокий спрос на продукты психологической поддержки детей на платформе "Мой_Сервис Мед" в апреле–мае, когда школьный сезон подходит к концу. Родители замечают, что дети испытывают повышенный стресс, поэтому обращаются за помощью к профессионалам. Наши специалисты отмечают, что часто родителям достаточно одной-двух консультаций психолога, чтобы прояснить для себя ситуацию и скорректировать свое поведение с ребенком".

Родители рассказали о причинах, которые влияют на психологическое здоровье их детей. Так, треть опрошенных считают, что травля в школе или детском саду воздействует на детскую психику. Еще 22% родителей утверждают, что необоснованные придирки учителей, а также заниженные оценки негативно сказываются на детях. Согласно опросу, социальные сети и компьютерные игры, а также просмотр определенных мультфильмов, фильмов или сериалов также может отрицательно сказаться на ментальном здоровье детей.