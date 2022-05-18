Союз художников России представит в Самаре выставку "Перекрестки"

В четверг, 26 мая, в 18:00 в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) начнет работу выставка "Перекрестки" (16+).

Порядка 60 картин и более 40 художественных фотографий: портреты самарцев, известных и неизвестных людей станут объектами внимания зрителей.

Выставка "Перекрестки" - своеобразный творческий батл портретистов, решивших сопоставить разные виды искусств в изображении человека.

В числе авторов - Рудольф Баранов, Вадим Сушко, Евгений Горовых, Вячеслав Бакумов, Леонид Шерешевский и другие мастера живописи.

Искусство фотографии представят Николай Федорин, Юрий Стрелец, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Владимир Иванов, Людмила Грибцова, Марина Кейлина, Павел Куприянов, Наталия Шинкевич, Олег Кирюшкин, Екатерина Афанасьева. Все они - члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Организаторы проекта - Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Союза художников России, Фотообъединение областного Союза журналистов.

Выставка продлится до 10 июня. В рамках нее планируются дискуссии и творческие встречи.