Союз художников России представит в Самаре выставку "Перекрестки"

В четверг, 26 мая, в 18:00 в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) начнет работу выставка "Перекрестки" (16+).
Порядка 60 картин и более 40 художественных фотографий: портреты самарцев, известных и неизвестных людей станут объектами внимания зрителей.
Выставка "Перекрестки" - своеобразный творческий батл портретистов, решивших сопоставить разные виды искусств в изображении человека.
В числе авторов - Рудольф Баранов, Вадим Сушко, Евгений Горовых, Вячеслав Бакумов, Леонид Шерешевский и другие мастера живописи.
Искусство фотографии представят Николай Федорин, Юрий Стрелец, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Владимир Иванов, Людмила Грибцова, Марина Кейлина, Павел Куприянов, Наталия Шинкевич, Олег Кирюшкин, Екатерина Афанасьева. Все они - члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.
Организаторы проекта - Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Союза художников России, Фотообъединение областного Союза журналистов.
Выставка продлится до 10 июня. В рамках нее планируются дискуссии и творческие встречи.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.