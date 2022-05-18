Летняя школа арт-журналистики пройдет в галерее "Виктория"

В Самаре с 3 по 5 июня галерея "Виктория" приглашает всех, кто хочет научиться говорить и писать об искусстве, в летнюю школу арт-журналистики (18+).

Ученики узнают о специфике арт-среды и о том, как работают соцсети; пройдут тренинги и мастер-классы; поработают над реальными заданиями и получат оценку от профессионалов.

В 2022 году, кроме традиционного разговора об арт-журналистике и блогинге, особый блок будет посвящен подкастам и тому, как находить для них темы, гостей, как вести диалог.

Стоимость 500 и 300 рублей.