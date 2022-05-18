Страховой Дом ВСК: "Как быть" в сложной ситуации

Страховой Дом ВСК и сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online запустили совместный проект — "Как быть". "Как быть" — это информационный интернет-ресурс, в рамках которого специалисты ВСК и профессиональные психотерапевты собрали ответы на вопросы, которые сейчас беспокоят россиян. Например, где найти работу, как правильно инвестировать, каким образом сохранить душевный комфорт и психическое здоровье.
Спецпроект "Как быть" разделен на 3 блока: "Работа", "Деньги" и "Тревога". В первом блоке можно узнать, останется ли ваша профессия востребованной в будущем, какова в целом ситуация на рынке труда, какие направления для работы и обучения наиболее перспективны в текущий момент. В блоке "Деньги" можно найти советы о том, куда стоит вложить сбережения, какие финансовые инструменты помогут уберечь их от инфляции. Блок "Тревога" поможет справиться со стрессом, разобраться в себе, найти силы для личностного роста и развития.
Полезные советы и лайфхаки для читателей готовят профессиональные психологи, финансовые аналитики, страховщики и HR-специалисты. Спецпроект "Как быть" реализован на сайте онлайн-журнала "ВыИскали" — собственного бренд-медиа Страхового Дома ВСК.
"Страховой Дом ВСК всегда находится в постоянном диалоге с клиентами, поэтому оперативно реагирует на их потребности. В 2022 году на базе онлайн-журнала "ВыИскали" мы уже запустили аудиоподкасты с лайфхаками, а сейчас — спецпроект "Как быть". Он создан на основе важных вопросов, которые вызывают тревогу. Мы объединили профессиональные комментарии и рекомендации экспертов из разных сфер, чтобы ответить на самые волнующие вопросы о работе, инвестициях, здоровье. В собственных медиапроектах мы формируем полезный и разнообразный контент, наши авторы простым языком могут объяснить даже самые сложные вещи, возможно поэтому наша аудитория постоянно растет", — отмечает Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.