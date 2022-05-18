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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК: "Как быть" в сложной ситуации

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online запустили совместный проект — "Как быть". "Как быть" — это информационный интернет-ресурс, в рамках которого специалисты ВСК и профессиональные психотерапевты собрали ответы на вопросы, которые сейчас беспокоят россиян. Например, где найти работу, как правильно инвестировать, каким образом сохранить душевный комфорт и психическое здоровье.

Спецпроект "Как быть" разделен на 3 блока: "Работа", "Деньги" и "Тревога". В первом блоке можно узнать, останется ли ваша профессия востребованной в будущем, какова в целом ситуация на рынке труда, какие направления для работы и обучения наиболее перспективны в текущий момент. В блоке "Деньги" можно найти советы о том, куда стоит вложить сбережения, какие финансовые инструменты помогут уберечь их от инфляции. Блок "Тревога" поможет справиться со стрессом, разобраться в себе, найти силы для личностного роста и развития.

Полезные советы и лайфхаки для читателей готовят профессиональные психологи, финансовые аналитики, страховщики и HR-специалисты. Спецпроект "Как быть" реализован на сайте онлайн-журнала "ВыИскали" — собственного бренд-медиа Страхового Дома ВСК.

"Страховой Дом ВСК всегда находится в постоянном диалоге с клиентами, поэтому оперативно реагирует на их потребности. В 2022 году на базе онлайн-журнала "ВыИскали" мы уже запустили аудиоподкасты с лайфхаками, а сейчас — спецпроект "Как быть". Он создан на основе важных вопросов, которые вызывают тревогу. Мы объединили профессиональные комментарии и рекомендации экспертов из разных сфер, чтобы ответить на самые волнующие вопросы о работе, инвестициях, здоровье. В собственных медиапроектах мы формируем полезный и разнообразный контент, наши авторы простым языком могут объяснить даже самые сложные вещи, возможно поэтому наша аудитория постоянно растет", — отмечает Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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