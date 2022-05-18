В Тольятти прошел творческий конкурс, посвященный событиям Великой Отечественной войны

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) оказал поддержку в организации и проведении регионального открытого творческого конкурса "Письма с той стороны" совместно с МБУК "Библиотеки Тольятти".
Конкурс был приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводился в рамках 4 этапа грантовой программы поддержки социально-культурных инициатив "Химия добра" ПАО "ТОАЗ".
Конкурс проводился в двух возрастных категориях: 10-15 лет, 16-20 лет по трем номинациям:
1. "Письмо с той стороны" - создание литературного произведения в жанре письма, основанного на реальном рассказе человека, принимавшего участие в военных действиях или заставшего их (Великая Отечественная война, локальные войны - Афганистан, Чечня), и записанного в литературной форме участником конкурса.
2. "Я никогда не…" - создание литературного произведения в жанре эссе, основанного на представлении участника конкурса о войне и его чувствах на эту тему. Эссе должно начинаться с предложения: "Я никогда не забуду…", "Я никогда не был…" и т.п.
3. "Открытка памяти" - создание листового визуального произведения (открытка) малого формата, выполненного в любой художественной технике и иллюстрирующего тему конкурса (война и мир, память, патриотизм).
Результатом конкурса стали открытки, картины, письма с фронта и эссе, созданные школьниками. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и ценными призами (планшеты, портативные колонки, bluetooth-гарнитуры). Все художественные и литературные работы победителей размещены на сайте МБУК "Библиотеки Тольятти". Кроме того, была создана передвижная экспозиция, которая сейчас представлена в Центральной библиотеке им. В.Н.Татищева.
В рамках проекта "Письма с той стороны" было проведено девять мероприятий патриотической направленности с участием общественной организации ветеранов "Боевое братство", участниками боевых действий в Афганистане, Чечне, в которых приняли участие более 300 человек. В числе участников конкурса - представители городов и муниципальных образований Самарской области.
"Конкурс проекта "Письма с той стороны" - очень важный и нужный опыт для современных подростков. Ведь творчество - это прекрасный повод погрузиться в тему, изучить ее, переосмыслить и открыть для себя новые грани исторических событий сороковых годов прошлого века. Не просто чтение учебника по истории, а живое общение с заслуженными военными - необходимая часть воспитания и формирования мировоззрения молодых людей", - отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.
"На данный момент в России сохраняется тенденция утрачивания личной памяти о событиях, связанными с военными действиями. Речь идет не только о Великой Отечественной войне, но и о локальных войнах, участники которых живут во многих семьях. Уходит живая информация. Проект "Письма с той стороны" направлен на создание атмосферы, создающей возможность открытого личного разговора с подростками о сложной теме. Мы благодарим ПАО "ТОАЗ" за оказанную поддержку в организации и проведении конкурса", - прокомментировала заведующая центральной библиотекой им. В.Н.Татищева Екатерина Егорова.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !