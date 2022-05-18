В Тольятти прошел творческий конкурс, посвященный событиям Великой Отечественной войны

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) оказал поддержку в организации и проведении регионального открытого творческого конкурса "Письма с той стороны" совместно с МБУК "Библиотеки Тольятти".

Конкурс был приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводился в рамках 4 этапа грантовой программы поддержки социально-культурных инициатив "Химия добра" ПАО "ТОАЗ".

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: 10-15 лет, 16-20 лет по трем номинациям:

1. "Письмо с той стороны" - создание литературного произведения в жанре письма, основанного на реальном рассказе человека, принимавшего участие в военных действиях или заставшего их (Великая Отечественная война, локальные войны - Афганистан, Чечня), и записанного в литературной форме участником конкурса.

2. "Я никогда не…" - создание литературного произведения в жанре эссе, основанного на представлении участника конкурса о войне и его чувствах на эту тему. Эссе должно начинаться с предложения: "Я никогда не забуду…", "Я никогда не был…" и т.п.

3. "Открытка памяти" - создание листового визуального произведения (открытка) малого формата, выполненного в любой художественной технике и иллюстрирующего тему конкурса (война и мир, память, патриотизм).

Результатом конкурса стали открытки, картины, письма с фронта и эссе, созданные школьниками. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и ценными призами (планшеты, портативные колонки, bluetooth-гарнитуры). Все художественные и литературные работы победителей размещены на сайте МБУК "Библиотеки Тольятти". Кроме того, была создана передвижная экспозиция, которая сейчас представлена в Центральной библиотеке им. В.Н.Татищева.

В рамках проекта "Письма с той стороны" было проведено девять мероприятий патриотической направленности с участием общественной организации ветеранов "Боевое братство", участниками боевых действий в Афганистане, Чечне, в которых приняли участие более 300 человек. В числе участников конкурса - представители городов и муниципальных образований Самарской области.

"Конкурс проекта "Письма с той стороны" - очень важный и нужный опыт для современных подростков. Ведь творчество - это прекрасный повод погрузиться в тему, изучить ее, переосмыслить и открыть для себя новые грани исторических событий сороковых годов прошлого века. Не просто чтение учебника по истории, а живое общение с заслуженными военными - необходимая часть воспитания и формирования мировоззрения молодых людей", - отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

"На данный момент в России сохраняется тенденция утрачивания личной памяти о событиях, связанными с военными действиями. Речь идет не только о Великой Отечественной войне, но и о локальных войнах, участники которых живут во многих семьях. Уходит живая информация. Проект "Письма с той стороны" направлен на создание атмосферы, создающей возможность открытого личного разговора с подростками о сложной теме. Мы благодарим ПАО "ТОАЗ" за оказанную поддержку в организации и проведении конкурса", - прокомментировала заведующая центральной библиотекой им. В.Н.Татищева Екатерина Егорова.