Страховой Дом ВСК первым среди страховых компаний присоединился к сервису "Цифровые банковские гарантии" на блокчейн-платформе "Мастерчейн", оператором которой является компания "Системы распределенного реестра".

Сервис "Цифровые банковские гарантии", созданный на платформе "Мастерчейн", позволит снизить операционные риски, исключить вероятность фальсификации банковской гарантии и сократить процесс ее выдачи с нескольких дней до нескольких часов. Процессы в "Мастерчейн" проходят в режиме реального времени и прозрачны для всех участников. Кроме того, сервис "Цифровые банковские гарантии" на базе блокчейна автоматизирует жизненный цикл банковской гарантии от выдачи до ее закрытия и исключит бумажный документооборот. Компания получит важные преимущества за счет интеграции "Мастерчейн" с казначейскими системами.

"ВСК активно работает на рынке электронных торгов и для нас крайне важно обеспечить для всех процессов, связанных с этим бизнес-сегментом, максимальную скорость, прозрачность и надежность. Платформа "Мастерчейн" создает доверенную среду, в которой процесс выпуска банковской гарантии происходит оперативно и без бумаги. А получение информации по уже выпущенным гарантиям позволит избежать дополнительных проверок. Мы ожидаем, что ускорение оценят и наши партнеры. Мы видим большой потенциал в использовании современных цифровых технологий и рассчитываем на развитие сотрудничества с компанией "Системы распределенного реестра" в этом вопросе", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании — часть стратегии ВСК. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей, технологий, пилотируем всё, что отвечает поставленной цели. Сервис "Цифровые банковские гарантии" — это для ВСК первая "проба пера" в технологии блокчейн и мы положительно оцениваем этот опыт", — отметила Марина Ляшенко, руководитель Лаборатории финтех и инноваций Блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Мы рады, что преимущества сервиса "Цифровые банковские гарантии", базирующегося на технологии блокчейн, оценил такой крупный и передовой игрок финансового рынка, как Страховой Дом ВСК. Цифровизация жизненного цикла банковских гарантий обеспечит серьезную экономию ресурсов со стороны всех участников процесса, нивелирует риски мошенничества и позволит отказаться от бумажного документооборота, соответствуя принципам ESG", — комментирует Григорий Данишевский, коммерческий директор компании "Системы распределенного реестра".

"Мастерчейн" — первая в России сертифицированная блокчейн-платформа, которая предназначена для передачи между участниками цифровых ценностей и информации о них. Развитием платформы занимается ООО "Системы распределенного реестра". "Мастерчейн" использует отечественные средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ России, и дает ее участникам гарантии безопасности совершения транзакций и обмена данными.