Участники "Российской студенческой весны" приняли участие в патриотической акции "Сад памяти"

В среду, 18 мая, на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", была заложена аллея "Российской студенческой весны".

Мероприятие прошло в рамках международной акции "Сад Памяти" и было приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в церемонии приняли помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АНО "Сад Памяти" Ольга Степченко. Вместе с представителями делегаций ХХХ юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" они высадили 85 саженцев.

"Мне очень приятно участвовать в акции "Сад памяти" в вашем городе. Куйбышев в годы Великой Отечественной войны был сердцем всей страны. И Победа, которую мы отмечали 9 мая, напрямую связана с вашим городом", - отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"В нынешний период акция в честь защитников Великой Отечественной войны имеет особое значение. Сегодня, следуя заветам ветеранов, прадедов, наши парни вновь очищают мир от нацизма, который, к сожалению, вновь пророс у самых границ нашей страны. Мы чувствуем единение, чувствуем, что всеобъемлющая, всенародная поддержка у нашей армии есть. И высаживая этот сад памяти, мы вносим свой вклад в огромную патриотическую работу, в сохранение исторической памяти. А это значит, что наша духовная основа - главное, что объединяет нашу страну, - будет с нами всегда. И эти 85 деревьев служат символом единения 85 субъектов нашей великой страны", - подчеркнул глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор особо отметил важность того, что сегодня к патриотической акции "Сад памяти" присоединились студенты - участники фестиваля "Российская студенческая весна", которые приехали в Самару из всех регионов, всех 85 субъектов Российской Федерации.

"Самара на несколько дней становится молодежной столицей Российской Федерации", - подчеркнул губернатор.

Международная акция "Сад памяти" проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Ежегодно участники акции сажают 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны, тем самым сохраняя правду и память о героическом подвиге наших дедов и прадедов.

Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти", Российский Союз Молодежи, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

"Такие акции объединяют миллионы людей по всей стране и в других странах мира. Наши соотечественники, наши граждане высаживают живые памятники в честь героев Великой Отечественной войны. В этом году наша акция приобрела особый смысл. Мы высаживаем деревья в честь и в поддержку наших военных, которые сегодня сражаются за нашу историю, за честь нашей Родины, - отметила генеральный директор АНО "Сад Памяти" Ольга Степченко. - Чтить и помнить героев Великой Отечественной войны, любить Родину и заботиться о природе - это миссия акции "Сад памяти". Надеюсь, наша аллея "Российской студенческой весны" будет расти и напоминать о сегодняшнем дне".