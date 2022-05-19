Банк "Открытие": продажи китайских автомобилей в мае могут вырасти на 20%

Эксперты "Открытие Авто" составили рейтинг продаж наиболее популярных китайских кроссоверов по итогам января-апреля 2022 года и дали прогноз на май. Лидером топ-20 остается кроссовер Haval Jolion. Девять моделей показали двузначное снижение продаж. За год на рынке появилось пять новых автомобилей, а из тех, которые уже продавались весной прошлого года, в объемах продаж прибавили шесть.

Рекордное падение российского авторынка весной текущего года китайские автомобили затронуло в меньшей степени. Так, с января по апрель 2022 года все официально представленные в нашей стране 14 "чайна"-марок реализовали 27,7 тысячи новых машин, на 2,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то время как весь авторынок за первые четыре месяца рухнул на 43%.

При этом доля рынка "китайцев" пока не показывает заметного роста, о которой представители КНР заявляли ранее. В январе текущего года она составляла 10,4% — почти вдвое больше, чем в январе 2021-го. Однако в феврале в 2022-м сократилась до 9,2%, а в апреле — до 8,2%. При этом в целом за четыре месяца текущего года доля рынка китайских брендов составила 8,9%, прибавив 2,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Лучше других моделей из КНР продавался Haval Jolion — 3 979 автомобилей за первые четыре месяца. Дебют этой машины в России состоялся в мае прошлого года. Однако отметим, что лидерство модель обеспечила себе за счет того, что в первые два месяца текущего года было реализовано почти три тысячи автомобилей.

На втором месте оказался прежний лидер рейтинга "чайна"-моделей — Chery Tiggo 7 Pro ¬(2 945 а/м, -32%). Пик снижения продаж этого кроссовера пришелся на март текущего года, когда реализация сократилась относительно февраля почти в семь раз. Сейчас ситуация с поставками понемногу выравнивается.

Третьим стал Haval F7 (2 367 а/м). Снижение продаж здесь тоже оказалось довольно значительным (-46%). Причем оно происходило не только из-за небольшой нехватки автомобилей, а еще и из-за резкого, почти двукратного подорожания относительно прошлого года.

Оставшийся относительно доступным Geely Coolray (от 1,9 миллиона рублей) обрел 2 118 покупателей (-17%), а замкнувший пятерку лучших Chery Tiggo 8 Pro (1 917 а/м, +98%) почти догнал соотечественника. Рост продаж этой модели в огромной степени также обеспечен успехами января и февраля, когда состоялось 1,7 тысячи сделок.

В десятку лучших китайских моделей вошли также Haval F7Х, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4, Geely Tugella, Exeed TXL: их продажи оказались в диапазоне 1,4-1,8 тысячи машин. Причем только две последние — Tugella и TXL — смогли показать трехзначный рост. Причина — низкая база 2021 года.

Среди прочих моделей, которые разошлись тиражом около тысячи автомобилей, можно отметить кроссоверы Exeed VX (1 051 а/м) и самый дорогой Haval — H9 (957 а/м). В топ-20 также вошли три модели Changan, по одной FAW и DFM: за четыре месяца их было продано в среднем 400-500 машин. В конце рейтинга оказалась Exeed LX (290 а/м) — новинка марта текущего года, а также Chery Tiggo 8 (267 а/м) — автомобиль, сходящий со сцены.

В мае из всех продаваемых в России китайских моделей дилеры продолжают получать в основном автомобили Haval, Chery и Exeed. При этом в части производства завод Haval отрапортовал о возобновлении сборки с 16 мая. Разве что продажи новой модели марки, внедорожника Dargo, которые были анонсированы ранее на апрель, пока так не стартовали.

Рост продаж "чайна"-марок в целом пока явно задерживается. Причина кроется не только в новой волне коронавируса в Китае. Это едва ли серьезно повлияет на наш рынок, где даже в самые лучшие месяцы продавалось всего 3-4 тысяч "китайцев" отдельно взятой марки. Важнее, что санкции не дают пока восстановить логистику отдельных комплектующих. Некоторые автоконцерны уже объявили, что будут везти готовые машины. Это позволит немного быстрее наполнять склады в России. Но в то же время для дистрибьюторов с российским и белорусским производством это означает дальнейший рост цен. А это сейчас самая важная проблема, ведь цены и так поднялись выше покупательной способности большинства россиян.

Тем не менее можно предположить, что по итогам последнего месяца весны машины марок Chery, Haval и Geely будут стабильнее других держаться в рейтинге продаж. Один из факторов в пользу такого прогноза — объявленные дилерами и дистрибьюторами поддержки продаж, которые могут доходить до 400 тысяч рублей. При этом общий объем реализации в России всех китайских автомобилей в мае 2022 года может составить порядка 3,2-3,3 тысячи машин, более чем вдвое меньше по сравнению с маем в 2021-м, но на 15-20% больше, чем в апреле 2022 года.

* продажи начались в марте 2021 года