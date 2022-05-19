Куда пойти на Ночь Музеев: пять главных локаций

В 2022 г. Ночь музеев пройдет 21 мая. Традиционно в мероприятии участвуют не только музеи, но и библиотеки, театры, креативные кластеры и все остальные творческие организации. Рассказываем, каким событиям на этом масштабном празднике стоит уделить особое внимание.

Самая эстетичная: Третьяковская галерея на территории Фабрики-кухни - "Фабрика спокойствия" (16+)



Впервые любой желающий сможет попасть на Фабрику-кухню, реконструированную под филиал Третьяковской галереи, - погулять по двум этажам памятника конструктивизма до того, как пространство адаптируют под постоянное выставочное пространство.

Дополнять впечатление будут видеопрограмма и классическая музыка. Организаторы обещают, что видеоарт из собраний Третьяковской галереи, созданный современными художниками, в том числе Владимиром Логутовым, Дмитрием Венковым и другими, откроет зрителям "широкие содержательные горизонты". Помогать в этом призвано живое выступление оркестра Самарской филармонии под руководством нового дирижера Филиппо Десси. Музыкальная программа ориентируется на композиторов XX века, в первую очередь, на произведения Игоря Стравинского.

По замыслу кураторов проекта, вечер должен стать "терапевтическим" для зрителей, помочь им погрузиться в размышления и созерцательность. Именно поэтому мероприятие называется "Фабрика спокойствия". Стоит отдельно отметить, что филиал Третьяковки - одна из немногих культурных институций, которая, следуя традициям и задачам Ночи музеев, состоящим в популяризации искусства, не сделала вход на мероприятие бесплатным.

Место: Филиал Третьяковской галереи на Фабрике-кухне (ул. Ново-садовая, 149)

Время: с 20:00

Билеты: бесплатно

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Самая масштабная: Музей им. П.В.Алабина - "Предчувствие обновления…" (16+)



Еще одним историческим событием Ночи музеев-2022, о котором потом можно будет рассказывать внукам, считается посещение Музея им. Алабина. Видимо, это последнее масштабное мероприятие для краеведческого музея в том виде, к которому мы все привыкли. В скором времени музей закроется на масштабную реконструкцию, и мы будем скучать по экспозиции местной фауны.

В планах музея - лекции, экскурсии и мастер-классы, ориентированные на "органы чувств". Организаторы продумали такую масштабную программу, что гостям будут выдавать специальные карты, позволяющие ориентироваться на местности, - тут все от точки "этническое меню" и "дегустации ароматов" до "DJ-сета "Грувология" и "трогательной" зоны. Центральным мероприятием станет перформанс "Дом открытий для всех", которое начнется в 21:30 и продлится 45 минут.

Особенную экскурсионную программу продлили и на второй день - 22 мая. А вот уникальные площадки "чувств" можно будет увидеть только в субботу.

Место: Музей им. П.В.Алабина (ул. Ленинская, 142).

Время: 21 мая - с 18:00 до 23:00; 22 мая - с 14:00 до 18:00.

Билеты: 21 мая - отдельный билет -150 руб. для детей и 200 для взрослых. Единый билет в Музей им. П.В.Алабина, в Дом-музей им. В.И.Ленина, в Музей модерна, в Дом-музей им. М.В.Фрунзе, Исторический парк "Россия - моя история" - 300 рублей.

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Самая приятная: Литературный музей - "Капсула времени" (16+)

Каждый год в Ночь музеев усадьба Алексея Толстого становится лучшим местом для отдыха, хотя бы только по причине прекрасного двора, где как раз в это время цветет много сирени. В этот раз, помимо сирени, здесь много музыки ("Мы купим любовь", "Фефа", Сергей Снеговский, Паша Куприянов, Александра Клочкова), также будет лекция о моде от Зои Кобозевой и экскурсия в музейный подвал. Кураторы так любят Ночь музеев, что в этом году решили продлить ее еще на один день и устроить меланхолический постпраздник 22 мая.

А для семей с детьми музей устраивает отдельное мероприятие "НеНочь музеев"(0+) с 14:00 до 17:00 с шоу мыльных пузырей, мастер-классами и, конечно, музыкой.

Место: Литературный музей, Музей-усадьба Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155).

Время: с 18:00.

Билеты: от 150 руб. + отдельный билет в музей на основную экспозицию - еще 150 рублей. Есть семейный тариф - 300 руб. на семью с детьми.

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Самая музыкальная: Музей модерна - "Душечка" (16+)

В Музее модерна в Ночь всегда хорошо и всегда много людей. 21 мая в главном здании пройдут специальные экскурсии, включая прогулку в подвал - "Призраки прошлого"; чтение поэзии в темноте - "Таврическая, 25"; ночное знакомство с основной выставкой - в 23:20 (количество мест ограниченно).

На свежем воздухе можно будет раскрашивать пни и сажать сад. Но, возможно, самое интересное этим вечером - музыкальная программа на уличной сцене: лекция под глюкофон, выступление представителя "новой простоты" Сергея Бережного, концерт артистов САТОБ и показ фильма в рубрике "Звук и экран".

Место: Музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).

Время: с 19:00.

Билеты: 200 рублей.

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Самая классическая: Художественный музей - "Окольцованные" (16+)

Традиционно Самарский областной художественный музей - одна из самых популярных локаций Ночи музеев. В 2022 г. мероприятие в главном здании музея использует классический алгоритм - экскурсии с кураторами, музыкальная программа, мастер-классы и так далее. Из нового - создание фрески во дворе главного здания музея. Все это пройдет под именем "Окольцованные", вдохновленное названием центральной выставки в Мраморном зале.

Стоит сказать, что Художественный музей является, возможно, лучшей, хотя и не самой популярной локацией для того, чтобы спокойно и вне толпы послушать программу "Басы на балконе", которая пока запланирована на 20:00. Музейный двор - лучшее место.

Но самое интересное - вернисаж фотовыставки самарских авторов "Хранители времени" в особняке купцов Шихобаловых.

Музей также организует городские экскурсии в 17:30 в Пушкинском сквере и в 19:00 в Художественном музее. Места нужно бронировать заранее, но это входит в стоимость билетов на Ночь музеев.

Место: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92), Особняк купцов Шихобаловых (ул. Венцека, 55-57).

Время: с 18:00.

Билеты: 350 рублей.

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