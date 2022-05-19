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Страхование Финансы

"Росгосстрах" фиксирует серьезный рост обращений по хищениям легкосъемных деталей

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года количество обращений клиентов "Росгосстраха" после хищения запчастей и навесного оборудования автомобилей выросло на 47%. В первую очередь, речь идет о краже отдельных легкосъемных деталей: зеркальных элементов, фар, запасных колес, колесных колпаков и т. п.

"В целом количество заявленных нашими клиентами страховых случаев по каско с января по конец апреля выросло приблизительно на 20%, а заявлений о причинении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц — в два с лишним раза больше, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — Существенный всплеск был в марте и апреле. Мы считаем, что это является подтверждением наличия в стране повышенного спроса на бывшие в употреблении детали из-за роста цен и значительного дефицита новых запасных частей. И к сожалению, удовлетворить этот спрос старается криминал".

Статистика "Росгосстраха" показывает, что регионами повышенного риска, где вероятность столкнуться с автокриминалом существенно выше, являются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан. Там зафиксировано больше всего страховых случаев после противоправных действий третьих лиц. В то же время высокой долей (от 10% и выше) криминальных событий в общем числе обращений по каско отличаются Саратовская и Рязанская области, Санкт-Петербург, а также Калининградская и Мурманская области.

Впрочем, эксперты отмечают, что сегодня сложно выделить регионы, где можно спокойно оставлять машину на ночь не неохраняемой стоянке, или не волноваться за сохранность автомобиля, поскольку его модель и марка не представляют интерес у жуликов.

"Из-за сформировавшегося дефицита автомобилей и запчастей к ним сегодня в зоне риска как люксовые, так и самые массовые модели машин, — убеждена директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина. — И мы вынуждены учитывать при разработке наших программ страхования растущие риски угона с целью последующего разбора на запчасти или хищения отдельных деталей. С учетом стоимости современных машин хищение даже одной детали означает серьезный ущерб автовладельцу. Именно поэтому мы рекомендуем выбирать полноценные программы каско с актуальной стоимостью автомобиля. И в последнее время наблюдаем увеличение спроса на страхование каско, которое позволит минимизировать финансовые потери".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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