"Росгосстрах" фиксирует серьезный рост обращений по хищениям легкосъемных деталей

С начала года количество обращений клиентов "Росгосстраха" после хищения запчастей и навесного оборудования автомобилей выросло на 47%. В первую очередь, речь идет о краже отдельных легкосъемных деталей: зеркальных элементов, фар, запасных колес, колесных колпаков и т. п.
"В целом количество заявленных нашими клиентами страховых случаев по каско с января по конец апреля выросло приблизительно на 20%, а заявлений о причинении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц — в два с лишним раза больше, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — Существенный всплеск был в марте и апреле. Мы считаем, что это является подтверждением наличия в стране повышенного спроса на бывшие в употреблении детали из-за роста цен и значительного дефицита новых запасных частей. И к сожалению, удовлетворить этот спрос старается криминал".
Статистика "Росгосстраха" показывает, что регионами повышенного риска, где вероятность столкнуться с автокриминалом существенно выше, являются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан. Там зафиксировано больше всего страховых случаев после противоправных действий третьих лиц. В то же время высокой долей (от 10% и выше) криминальных событий в общем числе обращений по каско отличаются Саратовская и Рязанская области, Санкт-Петербург, а также Калининградская и Мурманская области.
Впрочем, эксперты отмечают, что сегодня сложно выделить регионы, где можно спокойно оставлять машину на ночь не неохраняемой стоянке, или не волноваться за сохранность автомобиля, поскольку его модель и марка не представляют интерес у жуликов.
"Из-за сформировавшегося дефицита автомобилей и запчастей к ним сегодня в зоне риска как люксовые, так и самые массовые модели машин, — убеждена директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина. — И мы вынуждены учитывать при разработке наших программ страхования растущие риски угона с целью последующего разбора на запчасти или хищения отдельных деталей. С учетом стоимости современных машин хищение даже одной детали означает серьезный ущерб автовладельцу. Именно поэтому мы рекомендуем выбирать полноценные программы каско с актуальной стоимостью автомобиля. И в последнее время наблюдаем увеличение спроса на страхование каско, которое позволит минимизировать финансовые потери".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.