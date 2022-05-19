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Губернатор Власть и политика

В Самаре проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 мая, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров проводит совместное заседание двух комиссий Госсовета РФ по направлениям "Культура" и "Молодежная политика".

В заседании, которое проходит в Самаре в рамках деловой программы XXX юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", очно и в режиме ВКС участвуют помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий, первый заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, а также представители регионов, учреждений культуры, профильных общественных организаций и студенчества.

На обсуждение вынесены темы совершенствования механизмов выявления талантливой молодежи и поддержки современных форм молодежного творчества, а также новые вызовы в сфере культуры в условиях импортозамещения и вопросы развития инфраструктуры молодежной политики.

"Не случайно мы в таком формате проводим сегодня заседание комиссии. Здесь, в Самаре, вчера стартовала "Российская студенческая весна", самое массовое молодежное движение в нашей стране. И самое время поговорить о том, какие условия сегодня создаются государством для развития творческого потенциала, для самореализации самых юных граждан нашей страны", - отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание.

За организацию 30-го юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" поблагодарил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин. "Мы увидели масштаб этого мероприятия", - отметил он.

Игорь Левитин подчеркнул, что задачей государства сегодня является создание лучших условий для реализации и развития талантов.

"В современной, развивающейся России роль интеллектуального потенциала и одаренности молодежи постоянно растет. Развитие новых технологий влечет за собой увеличение и потребность в молодых людях, которые обладают нестандартным мышлением, способных к креативу, новаторству, которые умеют ставить и самостоятельно решать инновационные задачи. Развитие интеллектуального потенциала страны и образование творческой молодежи, процесс поддержки талантов, связанный с реализацией дебютных проектов, являются одним из общенациональных приоритетов", - сказал секретарь Госсовета РФ.

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