16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2021 г. самарцы получили 5,3 млрд руб. выплат по страхованию жизни Страховая компания "РСХБ–Страхование" выплатила сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей Здоровье сотрудников "Волгодонской тепловой генерации" под защитой ВСК ВСК: в новых условиях строительно-монтажные риски страховщики возьмут на себя ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни

Страхование Финансы

Уровень лояльности клиентов ВСК по ДМС в 2022 году существенно вырос и достиг 59%

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам первого квартала 2022 года Страховой дом ВСК провел исследование уровня лояльности клиентов, оформивших полис добровольного медицинского страхования. Результаты опроса показали рост индикатора NPS (Net Promoter Score) по основным запросам страхователей, включая обращения за консультациями и оформлением страховых услуг.

Опрос оценки уровня лояльности проводился среди клиентов, застрахованных по программе ДМС и обращавшихся на медицинский пульт компании в первом квартале 2022 года. В опросе приняли участие около 2000 человек.

Результаты исследования показали значимый рост уровня удовлетворенности клиентов обслуживанием в компании. С октября 2021 года NPS вырос на 12,5 процентных пункта и достиг в марте 59%, что является очень высоким показателем для страховых компаний.

По итогам опроса также отмечено значительный рост лояльности клиентов в марте по всем основным видам обращений. По сравнению с предыдущим месяцем, среди обратившихся за консультацией NPS вырос на 24 п. п., оформивших вызов врача на дом– на 32 п. п., записавшихся на прием — на 11 п. п.

По результатам опроса в первом квартале 2022 года 68% клиентов, обратившихся за медпомощью на Пульт точно будут рекомендовать компанию ВСК друзьям и знакомым. В марте этот показатель достиг 73%.

"Страховой дом ВСК регулярно проводит исследования потребительской лояльности с помощью индикатора NPS, для того чтобы проанализировать отношение застрахованных россиян к компании, оценить их лояльность и удовлетворенность уровнем сервиса. Полученные результаты показывают, что клиенты высоко оценивают работу ВСК по организации медицинской помощи и решению возникающих вопросов. При этом респонденты особенно отмечают скорость оказания услуг, в частности первичного приема, — показатель NPS в этой группе обращений вырос на 10 п. п. с прошлого года и достиг 60%", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5