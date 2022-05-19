Уровень лояльности клиентов ВСК по ДМС в 2022 году существенно вырос и достиг 59%

По итогам первого квартала 2022 года Страховой дом ВСК провел исследование уровня лояльности клиентов, оформивших полис добровольного медицинского страхования. Результаты опроса показали рост индикатора NPS (Net Promoter Score) по основным запросам страхователей, включая обращения за консультациями и оформлением страховых услуг.

Опрос оценки уровня лояльности проводился среди клиентов, застрахованных по программе ДМС и обращавшихся на медицинский пульт компании в первом квартале 2022 года. В опросе приняли участие около 2000 человек.

Результаты исследования показали значимый рост уровня удовлетворенности клиентов обслуживанием в компании. С октября 2021 года NPS вырос на 12,5 процентных пункта и достиг в марте 59%, что является очень высоким показателем для страховых компаний.

По итогам опроса также отмечено значительный рост лояльности клиентов в марте по всем основным видам обращений. По сравнению с предыдущим месяцем, среди обратившихся за консультацией NPS вырос на 24 п. п., оформивших вызов врача на дом– на 32 п. п., записавшихся на прием — на 11 п. п.

По результатам опроса в первом квартале 2022 года 68% клиентов, обратившихся за медпомощью на Пульт точно будут рекомендовать компанию ВСК друзьям и знакомым. В марте этот показатель достиг 73%.

"Страховой дом ВСК регулярно проводит исследования потребительской лояльности с помощью индикатора NPS, для того чтобы проанализировать отношение застрахованных россиян к компании, оценить их лояльность и удовлетворенность уровнем сервиса. Полученные результаты показывают, что клиенты высоко оценивают работу ВСК по организации медицинской помощи и решению возникающих вопросов. При этом респонденты особенно отмечают скорость оказания услуг, в частности первичного приема, — показатель NPS в этой группе обращений вырос на 10 п. п. с прошлого года и достиг 60%", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.