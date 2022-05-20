Два судна столкнулись на Серной Воложке в Самаре

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В среду, 18 мая, в 12:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух маломерных судов на проливе Воложка Серная реки Волга в Красноглинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.