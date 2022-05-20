В Самаре 49 человек выезжали тушить электрооборудование в здании оперного театра

В среду, 18 мая, в 19:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о коротком замыкании электрооборудования с последующим горением на площади 5 кв. м в здании на площади им. Куйбышева, 1 в Ленинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 49 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы и 11 автоцистерн.

По данным регионального управления МЧС России, пожар удалось локализовать в 19:32, а уже через две минуты он был ликвидирован Данных о пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.

По карте на пл. им. Куйбышева, 1 в Самаре находится здание оперного театра.