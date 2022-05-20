Инноваторы Самарской области смогут получить 1 млн рублей на развитие своих проектов

Стартапы Самарской области смогут получить гранты на реализацию. Фонд содействия инновациям совместно с Минобрнауки России в рамках нового федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" объявил о запуске конкурса "Студенческий стартап" (очередь II).

В Самарской области представительство фонда действует на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Технопарк является одной из ведущих инвестиционных площадок региона, экосредой для развития технологического и инновационного предпринимательства. Губернатор Дмитрий Азаров и областное правительство уделяют большое внимание созданию условий для начинающих предпринимателей и разработчиков уникальных проектов в самых разных сферах. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Заявки на участие могут подать учащиеся образовательных учреждений высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. Стартап учащегося вуза обязательно должен опираться на идею или задел, содержащие его собственный интеллектуальный вклад.

Участники конкурса смогут выбрать одно из семи направлений: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии. Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа. По итогам конкурса тысяча победителей со всей страны получит гранты по 1 млн рублей.

"Молодые инноваторы нашего региона могут уверенно стартовать и заявлять о своих идеях - для этого в Самарской области созданы все условия: постоянно расширяется линейка мер поддержки, работает команда технопарка "Жигулевская долина", готовая помочь на всех этапах реализации проекта, от консультирования до поиска инвесторов и организации участия в выставках. Мы помогаем разработчикам привлекать поддержку федеральных институтов развития, в том числе участвуя в конкурсах грантов. Весь этот комплекс мер помогает высокотехнологичным и инновационным стартапам быстрее выводить свой продукт на рынок и находить своих заказчиков", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 30 июня. Подробная информация размещена на странице конкурса: fasie.ru/studstartup/. Подать заявку можно в онлайн системе фонда по адресу: online.fasie.ru.

В Самарской области получить консультационную поддержку по участию в конкурсе "Студенческий стартап" можно на площадке регионального представительства Фонда содействия инновациям, по телефону (8482) 93-00-93 (доб. 932) и электронной почте strelkova.zvalley@mail.ru.