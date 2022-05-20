Сотрудники самарской фирмы не получали зарплату более двух лет

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении директора ООО "РЕНТАЛ ГРУПП" из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, руководитель фирмы не платил четверым сотрудникам с 1 марта 2020 г. и задолжал более 582 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне