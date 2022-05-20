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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" повысили надежность теплоснабжения потребителей

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувший отопительный сезон число повреждений на тепловых сетях ПАО "Т Плюс" снизилось на 5%. Об этом сегодня заявил генеральный директор энергокомпании Андрей Вагнер в ходе межрегиональной онлайн-пресс-конференции.

Повысить надежность теплоснабжения потребителей энергетикам "Т Плюс" удалось благодаря росту перекладок теплосетевых коммуникаций в регионах присутствия. В частности, по итогам 2021 года энергокомпания заменила порядка 721 км тепловых сетей, увеличив показатель на 46% в сравнении с 2020 годом.

При этом заметно выросли объемы обследования коммуникаций с помощью внутритрубной диагностики. В прошлом году роботизированный комплекс, отыскивающий дефекты на теплосетях, проверил 24 км теплосетей в различных регионах "Т Плюс". Только в Самарской области с помощью робота-диагноста было обследовано свыше 3 км теплотрасс.

Среди приоритетных задач компании Андрей Вагнер назвал "цифровую трансформацию" бизнеса, сотрудничество с регионами по развитию систем теплоснабжения в части перехода на новую модель рынка тепла и выполнение обязательств по проектам ДПМ-2. Кроме того, глава "Т Плюс" отметил важность перехода регионов присутствия на оплату тепла по факту. На данный момент из 16 регионов "Т Плюс" жители лишь 5 территорий оплачивают отопление равными долями в течение всего года. К минусам такого подхода относятся отсутствие стимула к внедрению энергоэффективных решений и ежегодная корректировка по итогам предыдущего года. Альтернативная схема 1/7, то есть оплата исключительно в отопительный период, снижает нагрузку на семейный бюджет летом, помогает потребителю проанализировать свое потребление тепла и сделать шаги к экономии.

"Для энергетиков такой подход также оптимален. В случае оплаты по факту компании не придется покрывать возникающие кассовые разрывы за счет заемных средств. Мы надеемся, что уже со следующего отопительного сезона выбор в пользу 1/7 сделают Самара, Ижевск и Владимир", — отметил Андрей Вагнер.

Напомним, что в Самарской области по данному вопросу продолжается опрос общественного мнения на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". На данный момент свой голос уже отдали более 1 тысячи горожан. Около 70% из них проголосовали за оплату по фактическому потреблению. Принять участие в опросе можно здесь: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/. Его результат повлияет на порядок начисления за данную услугу в следующем отопительном периоде. Голосование продлится до 10 июня 2022 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

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