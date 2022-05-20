В Самаре более 100 человек тушили крупный пожар в Грозненском переулке

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В четверг, 19 мая, около 18:13, начался пожар в ангаре в Грозненском переулке, 7 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.