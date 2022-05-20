Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета филиала Третьяковской галереи в Самаре

В пятницу, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в стенах Фабрики-кухни Самаре.
В нем приняли участие генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко, члены попечительского совета.
"Идет активная подготовительная работа к открытию в полной мере филиала Третьяковской галереи. — отметил Дмитрий Азаров, поблагодарив всех членов попечительского совета за помощь в реализации важнейшего для региона проекта в сфере культуры. — Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе безусловно и повышению туристической привлекательности региона, и сохранению профессиональных кадров в нашей области".
Напомним, что история спасения Фабрики-кухни началась 10 лет назад, когда объект находился под угрозой сноса. Тогда Дмитрий Азаров выступил с инициативой спасти памятник архитектуры, и вместе с депутатом Александром Хинштейном и представителями общественности начал работу по сохранению шедевра архитектуры. В результате этой работы не только удалось отстоять здание от сноса и вернуть ему статус объекта культурного наследия, но и придумать алгоритм наполнения объекта новыми смыслами.
В 2019 году был дан старт работам по реконструкции здания Фабрики-кухни, которая получила статус объекта культурного наследия федерального значения. В ходе попечительского совета Александр Хинштейн проинформировал его участников о том, что работы по реконструкции Фабрики-кухни планируется завершить уже в ноябре текущего года.
"Я очень рассчитываю, что все обязательства, взятые на себя подрядчиками, реставраторами, будут выполнены, и к ноябрю текущего года полностью все работы будут завершены. Определен график работ, мы идем в его рамках. Мы договорились о том, что работы будут завершаться поэтапно, по блокам, и сразу передаваться Третьяковке для подготовки к будущим экспозициям, будущему формату выставочных работ", — подчеркнул депутат.
Работать в полном формате филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет в мае 2023 года. "Мы все рассчитываем, что первые выставки состоятся уже в мае 2023 года. При строительстве любого музея необходимо в течение нескольких месяцев отрабатывать все необходимые режимы безопасности и поддержания климата, потому что те проекты, которые мы хотим реализовывать здесь, — это проекты с большой буквы, проекты очень большого масштаба, проекты, для которых мы будем направлять в Самару лучшие работы из своего собрания, в том числе довольно большое число работ из постоянной экспозиции", — сообщила Зельфира Трегулова.
Генеральный директор Третьяковской галереи проинформировала, что один из первых проектов в открывшемся филиале будет посвящен теме космоса, которая так созвучна с околомузейным пространством и Самарой в целом.
Еще до момента своего открытия филиал Третьяковской галереи в Самаре уже начал свою работу. С 2020 года Образовательный центр и Клуб Третьяковки начали работать в единой концепции в здании временного офиса филиала на улице Фрунзе, 102Б.
В 2021 году была разработана и проведена художественная выставка "Передовой отряд. Сто лет авангарда в Самаре" на площадке Самарского художественного музея. Выставка продемонстрировала комплексный подход филиала к созданию целостного просветительского проекта, включающего специально созданную экспозицию, образовательную программу с лекциями ведущих специалистов страны и сотрудников филиала.
Не менее ярким и запоминающимся для Самары проектом стала презентация филиала Третьяковки в залах Фабрики-кухни. Пять вечеров подряд проходил перформанс "Утопия на ужин", на время которых здание превратилось в тотальную инсталляцию из света, музыки и движения — в том числе зрителей, переходивших из зала в зал.
"Нужно поздравить нас с тем, что филиал Третьяковской галереи уже активно работает на территории Самары, и небольшое пространство на улице Фрунзе является небольшим только по площади. Уже сегодня филиал вносит свой колоссальный вклад в культурную жизнь нашей губернии. Появляется огромное количество поклонников современного изобразительного искусства. И очень важно, что этих поклонников вы воспитываете, потому что работаете с самыми юными жителями Самарской области и их родителями", — подчеркнул Губернатор высокую значимость работы филиала Третьяковки, напомнив также о том, что уже завтра, 21 мая, в Самаре состоится "Ночь музеев", где команда филиала представит свою программу.
Партнером программы филиала Третьяковской галереи в Самаре для "Ночи музеев" стала компания "Пегас-Агро". Глава региона поблагодарил руководство и весь коллектив предприятия за вклад в культурную жизнь Самарской области.
"Мы гордимся производственной деятельностью "Пегас-Агро", а сегодня гордимся еще и вашим вкладом в развитие культурной жизни нашего региона. Люди, работники, семьи, дети приобщаются к высокому искусству. И я уверен, что многие, кто придет сюда, в филиал Третьяковской галереи в "Ночь музеев", многое для себя откроют, проведут время интересно и с пользой", — отметил Дмитрий Азаров.
После окончания совещания Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором Третьяковской галереи и депутатом Госдумы Александром Хинштейном осмотрели залы Фабрики-кухни и индустриальный парк "Сад Баланса". Сегодня прилегающие к зданию будущего филиала территории, преобразились: там, где прежде была промышленная зона, формируется целый культурный кластер. Это место сегодня заново открывается для всех горожан и гостей города. По итогам реализации первого этапа проект был включен в федеральный реестр лучших практик по благоустройству и рекомендован в качестве примера для других регионов.
"Принятое решение об открытие филиала Третьяковской галереи предопределило создание культурного кластера на этой территории. Здорово, что в непосредственной близости расположен музей "Самара космическая", и будет музей рок-н-ролла. Все это вместе, объединенное новым общественным пространством, которое само по себе является современным искусством, формируют культурно-музейный кластер, кластер нового типа, — отметил Дмитрий Азаров, выразив уверенность, что филиал Третьяковской галереи и пространство вокруг будут привлекать жителей Самарской области и туристов из других регионов. — Самара сегодня известна по всей стране своими культурными событиями, вписанными в российский масштаб. И я уверен, что заинтересованность туристов приехать к нам будет все больше возрастать, а мы будем этому всячески способствовать, помогать, реализовывать новые проекты, приглашать инвесторов и поддерживать те инициативы, которые рождаются на самарской земле".
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость