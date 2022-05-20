Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета филиала Третьяковской галереи в Самаре

В пятницу, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в стенах Фабрики-кухни Самаре.

В нем приняли участие генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко, члены попечительского совета.

"Идет активная подготовительная работа к открытию в полной мере филиала Третьяковской галереи. — отметил Дмитрий Азаров, поблагодарив всех членов попечительского совета за помощь в реализации важнейшего для региона проекта в сфере культуры. — Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе безусловно и повышению туристической привлекательности региона, и сохранению профессиональных кадров в нашей области".

Напомним, что история спасения Фабрики-кухни началась 10 лет назад, когда объект находился под угрозой сноса. Тогда Дмитрий Азаров выступил с инициативой спасти памятник архитектуры, и вместе с депутатом Александром Хинштейном и представителями общественности начал работу по сохранению шедевра архитектуры. В результате этой работы не только удалось отстоять здание от сноса и вернуть ему статус объекта культурного наследия, но и придумать алгоритм наполнения объекта новыми смыслами.

В 2019 году был дан старт работам по реконструкции здания Фабрики-кухни, которая получила статус объекта культурного наследия федерального значения. В ходе попечительского совета Александр Хинштейн проинформировал его участников о том, что работы по реконструкции Фабрики-кухни планируется завершить уже в ноябре текущего года.

"Я очень рассчитываю, что все обязательства, взятые на себя подрядчиками, реставраторами, будут выполнены, и к ноябрю текущего года полностью все работы будут завершены. Определен график работ, мы идем в его рамках. Мы договорились о том, что работы будут завершаться поэтапно, по блокам, и сразу передаваться Третьяковке для подготовки к будущим экспозициям, будущему формату выставочных работ", — подчеркнул депутат.

Работать в полном формате филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет в мае 2023 года. "Мы все рассчитываем, что первые выставки состоятся уже в мае 2023 года. При строительстве любого музея необходимо в течение нескольких месяцев отрабатывать все необходимые режимы безопасности и поддержания климата, потому что те проекты, которые мы хотим реализовывать здесь, — это проекты с большой буквы, проекты очень большого масштаба, проекты, для которых мы будем направлять в Самару лучшие работы из своего собрания, в том числе довольно большое число работ из постоянной экспозиции", — сообщила Зельфира Трегулова.

Генеральный директор Третьяковской галереи проинформировала, что один из первых проектов в открывшемся филиале будет посвящен теме космоса, которая так созвучна с околомузейным пространством и Самарой в целом.

Еще до момента своего открытия филиал Третьяковской галереи в Самаре уже начал свою работу. С 2020 года Образовательный центр и Клуб Третьяковки начали работать в единой концепции в здании временного офиса филиала на улице Фрунзе, 102Б.

В 2021 году была разработана и проведена художественная выставка "Передовой отряд. Сто лет авангарда в Самаре" на площадке Самарского художественного музея. Выставка продемонстрировала комплексный подход филиала к созданию целостного просветительского проекта, включающего специально созданную экспозицию, образовательную программу с лекциями ведущих специалистов страны и сотрудников филиала.

Не менее ярким и запоминающимся для Самары проектом стала презентация филиала Третьяковки в залах Фабрики-кухни. Пять вечеров подряд проходил перформанс "Утопия на ужин", на время которых здание превратилось в тотальную инсталляцию из света, музыки и движения — в том числе зрителей, переходивших из зала в зал.

"Нужно поздравить нас с тем, что филиал Третьяковской галереи уже активно работает на территории Самары, и небольшое пространство на улице Фрунзе является небольшим только по площади. Уже сегодня филиал вносит свой колоссальный вклад в культурную жизнь нашей губернии. Появляется огромное количество поклонников современного изобразительного искусства. И очень важно, что этих поклонников вы воспитываете, потому что работаете с самыми юными жителями Самарской области и их родителями", — подчеркнул Губернатор высокую значимость работы филиала Третьяковки, напомнив также о том, что уже завтра, 21 мая, в Самаре состоится "Ночь музеев", где команда филиала представит свою программу.

Партнером программы филиала Третьяковской галереи в Самаре для "Ночи музеев" стала компания "Пегас-Агро". Глава региона поблагодарил руководство и весь коллектив предприятия за вклад в культурную жизнь Самарской области.

"Мы гордимся производственной деятельностью "Пегас-Агро", а сегодня гордимся еще и вашим вкладом в развитие культурной жизни нашего региона. Люди, работники, семьи, дети приобщаются к высокому искусству. И я уверен, что многие, кто придет сюда, в филиал Третьяковской галереи в "Ночь музеев", многое для себя откроют, проведут время интересно и с пользой", — отметил Дмитрий Азаров.

После окончания совещания Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором Третьяковской галереи и депутатом Госдумы Александром Хинштейном осмотрели залы Фабрики-кухни и индустриальный парк "Сад Баланса". Сегодня прилегающие к зданию будущего филиала территории, преобразились: там, где прежде была промышленная зона, формируется целый культурный кластер. Это место сегодня заново открывается для всех горожан и гостей города. По итогам реализации первого этапа проект был включен в федеральный реестр лучших практик по благоустройству и рекомендован в качестве примера для других регионов.

"Принятое решение об открытие филиала Третьяковской галереи предопределило создание культурного кластера на этой территории. Здорово, что в непосредственной близости расположен музей "Самара космическая", и будет музей рок-н-ролла. Все это вместе, объединенное новым общественным пространством, которое само по себе является современным искусством, формируют культурно-музейный кластер, кластер нового типа, — отметил Дмитрий Азаров, выразив уверенность, что филиал Третьяковской галереи и пространство вокруг будут привлекать жителей Самарской области и туристов из других регионов. — Самара сегодня известна по всей стране своими культурными событиями, вписанными в российский масштаб. И я уверен, что заинтересованность туристов приехать к нам будет все больше возрастать, а мы будем этому всячески способствовать, помогать, реализовывать новые проекты, приглашать инвесторов и поддерживать те инициативы, которые рождаются на самарской земле".