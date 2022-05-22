В Тольятти ликвидирован крупный очаг возгорания мусора

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В воскресенье, 22 мая, примерно в 8:20 произошел пожар на ул Коммунальная, 16 в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.