На пр. Масленникова в Самаре горела кровля автосервиса

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В воскресенье, 22 мая, примерно в 11:31 произошел пожар на пр. Масленникова, 7 "а" в Октябрьском районе, где горела кровля автосервиса на площади 3 кв. м, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.