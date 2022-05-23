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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" отметил лучших клиентов — юридических лиц Самарской области

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил 40 наиболее ответственных плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. В перечень лучших вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, коммунальные и бюджетные организации, которые добросовестно исполняли договорные обязательства в отопительный период 2021–2022 гг. и своевременно оплачивали потребленную тепловую энергию.

"Мы высоко ценим ответственность наших клиентов, которые выступают надежными партнерами энергетиков, добросовестно выполняя свои договорные обязательства. Надеемся, что число таких предприятий и организаций в будущем будет только увеличиваться", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области — клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс":

Самара

— АО "РКЦ "ПРОГРЕСС"

— АО "АРКОНИК СМЗ"

— ПАО "ОДК-Кузнецов"

— АО "Жигулевское пиво"

— ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина"

— ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

— Самарский университет

— ФГБУ "ЦЖКУ" министерства обороны России

— ТСЖ "У Озера-2"

— некоммерческая организация ТСЖ "Звезда"

— МБУ ДО г. о. Самара "ДМШ им. Д. Б. Кабалевского"

Тольятти

— ООО "Тольяттинский Трансформатор"

— ОАО "ТЗТО"

— ООО "УК № 1 ЖКХ"

— ООО УК "Комфорт"

— ООО УК "АТП Сервис"

— СХАО "Овощевод"

— ООО "Волжские коммунальные системы"

— ЗАО "Тольяттистройзаказчик"

— ООО "ТД "МИНДАЛЬ"

— ООО Агрофирма "Чиполлино"

Новокуйбышевск

— МАУ "Центр обслуживания зданий и имущества"

— МКУ "Управление гражданской защиты городского округа Новокуйбышевск"

— ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница"

— ГАПОУ "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж"

— ГБУЗ СО "Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника"

— ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"

— ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России

— ТСЖ "Виктория"

— ТСЖ "Приозерное"

— ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

Сызрань

— ГКУ СО "ГУСЗН Западного округа"

— ГКУЗ СО "Дом ребенка"

— МБУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"

— АО СНПЗ

— ООО "Инвестстройснаб"

— ООО "Поволжье+"

— ООО "Лидер — Тюнинг"

— ООО "ГАЕЧКА"

— Силкин Андрей Алексеевич

АО "ЭнергосбыТ Плюс" благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Энергетики напоминают: наиболее комфортное, оперативное и безопасное взаимодействие с компанией позволит обеспечить переход на электронный документооборот. Подробнее узнать о его преимуществах можно на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс": samara.esplus.ru/business/service/doc/?site_section=business.

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Последние комментарии

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Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

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