Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил 40 наиболее ответственных плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. В перечень лучших вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, коммунальные и бюджетные организации, которые добросовестно исполняли договорные обязательства в отопительный период 2021–2022 гг. и своевременно оплачивали потребленную тепловую энергию.
"Мы высоко ценим ответственность наших клиентов, которые выступают надежными партнерами энергетиков, добросовестно выполняя свои договорные обязательства. Надеемся, что число таких предприятий и организаций в будущем будет только увеличиваться", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области — клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс":
Самара
— АО "РКЦ "ПРОГРЕСС"
— АО "АРКОНИК СМЗ"
— ПАО "ОДК-Кузнецов"
— АО "Жигулевское пиво"
— ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина"
— ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
— Самарский университет
— ФГБУ "ЦЖКУ" министерства обороны России
— ТСЖ "У Озера-2"
— некоммерческая организация ТСЖ "Звезда"
— МБУ ДО г. о. Самара "ДМШ им. Д. Б. Кабалевского"
Тольятти
— ООО "Тольяттинский Трансформатор"
— ОАО "ТЗТО"
— ООО "УК № 1 ЖКХ"
— ООО УК "Комфорт"
— ООО УК "АТП Сервис"
— СХАО "Овощевод"
— ООО "Волжские коммунальные системы"
— ЗАО "Тольяттистройзаказчик"
— ООО "ТД "МИНДАЛЬ"
— ООО Агрофирма "Чиполлино"
Новокуйбышевск
— МАУ "Центр обслуживания зданий и имущества"
— МКУ "Управление гражданской защиты городского округа Новокуйбышевск"
— ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница"
— ГАПОУ "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж"
— ГБУЗ СО "Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника"
— ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"
— ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России
— ТСЖ "Виктория"
— ТСЖ "Приозерное"
— ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"
Сызрань
— ГКУ СО "ГУСЗН Западного округа"
— ГКУЗ СО "Дом ребенка"
— МБУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
— АО СНПЗ
— ООО "Инвестстройснаб"
— ООО "Поволжье+"
— ООО "Лидер — Тюнинг"
— ООО "ГАЕЧКА"
— Силкин Андрей Алексеевич
АО "ЭнергосбыТ Плюс" благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Энергетики напоминают: наиболее комфортное, оперативное и безопасное взаимодействие с компанией позволит обеспечить переход на электронный документооборот. Подробнее узнать о его преимуществах можно на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс": samara.esplus.ru/business/service/doc/?site_section=business.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается