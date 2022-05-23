Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил 40 наиболее ответственных плательщиков за тепло из числа юридических лиц региона. В перечень лучших вошли промышленные предприятия, коммерческие организации, коммунальные и бюджетные организации, которые добросовестно исполняли договорные обязательства в отопительный период 2021–2022 гг. и своевременно оплачивали потребленную тепловую энергию.

"Мы высоко ценим ответственность наших клиентов, которые выступают надежными партнерами энергетиков, добросовестно выполняя свои договорные обязательства. Надеемся, что число таких предприятий и организаций в будущем будет только увеличиваться", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В число лучших плательщиков за тепловую энергию вошли следующие организации Самарской области — клиенты АО "ЭнергосбыТ Плюс":

Самара

— АО "РКЦ "ПРОГРЕСС"

— АО "АРКОНИК СМЗ"

— ПАО "ОДК-Кузнецов"

— АО "Жигулевское пиво"

— ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина"

— ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

— Самарский университет

— ФГБУ "ЦЖКУ" министерства обороны России

— ТСЖ "У Озера-2"

— некоммерческая организация ТСЖ "Звезда"

— МБУ ДО г. о. Самара "ДМШ им. Д. Б. Кабалевского"

Тольятти

— ООО "Тольяттинский Трансформатор"

— ОАО "ТЗТО"

— ООО "УК № 1 ЖКХ"

— ООО УК "Комфорт"

— ООО УК "АТП Сервис"

— СХАО "Овощевод"

— ООО "Волжские коммунальные системы"

— ЗАО "Тольяттистройзаказчик"

— ООО "ТД "МИНДАЛЬ"

— ООО Агрофирма "Чиполлино"

Новокуйбышевск

— МАУ "Центр обслуживания зданий и имущества"

— МКУ "Управление гражданской защиты городского округа Новокуйбышевск"

— ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница"

— ГАПОУ "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж"

— ГБУЗ СО "Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника"

— ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"

— ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России

— ТСЖ "Виктория"

— ТСЖ "Приозерное"

— ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

Сызрань

— ГКУ СО "ГУСЗН Западного округа"

— ГКУЗ СО "Дом ребенка"

— МБУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"

— АО СНПЗ

— ООО "Инвестстройснаб"

— ООО "Поволжье+"

— ООО "Лидер — Тюнинг"

— ООО "ГАЕЧКА"

— Силкин Андрей Алексеевич

АО "ЭнергосбыТ Плюс" благодарит своих клиентов за своевременную оплату тепла и горячей воды, а также призывает всех, у кого есть неоплаченные обязательства, погасить их в полном объеме. Энергетики напоминают: наиболее комфортное, оперативное и безопасное взаимодействие с компанией позволит обеспечить переход на электронный документооборот. Подробнее узнать о его преимуществах можно на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс": samara.esplus.ru/business/service/doc/?site_section=business.