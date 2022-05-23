Прокуратура начала проверку из-за отравления кадетов в Самаре

Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с отравлением курсантов Кадетского корпуса.

Напомним, вечером 21 мая 29 курсантов 14 и 15 лет госпитализировали с признаками пищевого отравления. Сейчас дети находятся в стационаре.

Надзорное ведомство проверит, соблюдали ли в учреждении санитарно-эпидемиологические нормы. Также прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц.

Кроме того, надзорный орган контролирует доследственную проверку, организованную СУ СК по факту отравления.