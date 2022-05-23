ВСК подтвердил наивысший уровень качества услуг

Страховой Дом ВСК актуализировал оценку "Знак качества" на уровне А1 — наивысший уровень качества услуг. Оценка была дана аналитическим центром БизнесДром.

Проведенный анализ показал, что качество клиентского сервиса ВСК находится на высшем уровне. Положительное влияние на оценку оказала финансовая устойчивость компании, а также качество телефонных консультаций.

ВСК в этом году отмечает юбилей — 30 лет. Компания стабильно входит в топ-10 по объему собранных премий среди всех страховщиков, по итогам 2021 года заняла 4 место по сборам в сегменте автокаско. Организация имеет развитую филиальную сеть — более 500 офисов во всех регионах России. На сайте Страхового Дома можно найти информацию о каждом из них: адрес, номер телефона, график работы, а также часы, в которые можно обратиться для урегулирования страхового случая.

Сайт ВСК содержит всю необходимую для потребителей информацию: описание продуктов и услуг, правила страхования и тарифы, сведения по защите прав потребителей. Кроме описания, на страницах продуктов присутствуют ответы на часто задаваемые вопросы и необходимые документы: типовой договор, программа страхования, образец полиса. Почти все услуги компании доступны для приобретения онлайн, есть возможность предварительного расчета стоимости на калькуляторе, для более сложных программ необходимо оставить предварительную заявку. Кроме того, у клиентов компании есть возможность общаться с менеджерами через мессенджеры.

Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает отсутствие опции онлайн-консультации, алгоритма действий для клиентов при наступлении страхового случая, описания на сайте ограничений по выплатам.

Финансовая устойчивость ВСК находится на высоком уровне: позитивно оценивается рентабельность капитала (12,4% на 31.12.2021), отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня значительно превышает нормативное значение (55%), качество и диверсификация активов компании также находится на высоком уровне. Доля расходов на ведение дела снизилась за 2021 год на 1,7 процентных пунктов до 13,9%, но тем не менее оказывает сдерживающее влияние на уровень оценки. Также была высоко оценена организационная структура Страхового Дома, качество управления рисками, бизнес-процессы.

В ходе проведения проверок в формате "Тайный покупатель" телефонные консультации были оценены высоко: сотрудники были приветливы, заинтересованы в общении с клиентом, обладали высокой квалификацией. Тайные покупатели отметили, что при очных консультациях хотели бы видеть большую заинтересованность в клиентах. Общее впечатление от консультаций было удовлетворительным.

"Мы каждый день работаем над развитием технологий и сервисов по взаимодействию с нашими клиентами. Уже сегодня большинство услуг можно получить удаленно через сайт или приложение "ВСК Страхование", и главное — максимально быстро. Системное и последовательное улучшение качества работы с клиентами является нашей приоритетной стратегической задачей. Подтверждение высокой оценки "Знак качества" говорит о том, что мы движемся в верном направлении", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Знак качества" — уникальная на российском рынке унифицированная система оценки качества уровня потребительского сервиса финансовых организаций. Оценка призвана помочь потребителям лучше ориентироваться в том, какие финансовые организации предлагают лучший и надежный сервис, кто использует наиболее передовые практики и действительно предоставляет лучшее качество услуг. Специалистами БизнесДром проводится анализ публичной и внутренней информации, а также фиксируются уровень удовлетворенности клиентов, принимаются во внимание официальные данные регулятора.