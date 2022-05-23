Многодетная семья из Самарской области получила орден "Родительская слава"

В понедельник, 23 мая, в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Здесь он вручил государственные награды Российской Федерации — медали ордена "Родительская слава" многодетным родителям. Среди них — Людмила и Иван Землянские из Сызрани.

Полномочный представитель президента в ПФО подчеркнул, что ордена "Родительская слава" удостоены те, кто посвятил себя и свою жизнь детям.

"Дать человеку жизнь, воспитать, поставить на ноги — это самое серьезное дело для каждого. Особенно важно передать следующему поколению жизненный опыт, уважение к старшим, любовь к близким и к своей Родине, — отметил Игорь Комаров. — Успешное воспитание детей является залогом стабильности нашего общества и развития социально-экономических процессов в стране. Семья — это опора общества, именно здесь с малых лет закладываются ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, верности. И эти ценности передаете вы, большие, крепкие и дружные семьи России. Такие семьи как ваши — это воплощение лучших российских традиций: верности, трудолюбия и бескорыстной поддержки".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил награжденных и подчеркнул важность института семьи для государства.

"Конечно, принципиальнейшая позиция президента нашей страны — это поддержка семей с детьми. Вы видите, что практически каждый год — невзирая ни на какие вызовы, с которыми сталкивается наша страна — ковид, экономика и другие — последовательно увеличиваются меры поддержки семей с детьми. И эта принципиальная позиция президента сегодня обеспечивает должный уровень положения и уровень благосостояния. Я вас поздравляю, мира, добра и благополучия вашим домам, вашим замечательным семьям", — сказал глава Самарской области.

В семье Землянских из Сызрани, получивших сегодня государственную награду, воспитывается 7 детей. Это не первая награда Людмилы и Ивана Землянских. В 2013 году Людмила получила знак отличия "Материнская доблесть" II степени, в 2014 году — благодарность от губернатора Самарской области. Через два года Ивана наградили знаком общественного признания "Во славу отцовства" в номинации "Отцовский труд в кровной многодетной семье". В 2017 году их занесли в Книгу почета "Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань". А в 2019 после личного приема у Дмитрия Азарова Землянским были выделены средства, которые позволили им переехать из трехкомнатной квартиры в собственный дом.

"Главное — это любовь к детям и общение друг с другом, общение с детьми. Лелеять их надо, жалеть, а где нужно — направить и иногда поругать. И всегда прощать, никогда не обижаться. И главное, чтобы каждый член семьи чувствовал опору, — поделилась Людмила секретом успеха многодетной семьи. — Такие меры поддержки от государства очень важны. Так, у нас теперь новый просторный дом и огород, рядом Сызранка. Мы практически каждый день ходим на рыбалку по очереди с детьми. Мы очень благодарны".