Сергей Кириенко: "У Самарской области есть чему поучиться"

В понедельник, 23 мая, в Самаре проходит церемония закрытия юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна". С участниками и организаторами фестиваля пообщались первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Одной из площадок, в которой побывали почетные гости, стал шатер "Россия — страна возможностей". Активисты воспользовались возможностью и поделились своими мыслями и новыми проектами, которые хотелось бы реализовать.
Представители "Центра развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга" предложили создать систему подготовки управленцев на основе модели антикризисного управления. Это будет информационный блок для подготовки и обучения людей работе в период растущих вызовов и возникающих кризисных ситуаций.
Сергей Кириенко поддержал инициативу самарцев и предложил запустить проект на уровне региона.
"Это очень хорошая идея, давайте посмотрим. Самара покажет пример для других регионов. "Россия — страна возможностей" может привнести на Самарскую землю много полезных проектов. Но понятно, что много чему есть поучиться и у Самарской земли — вы люди очень активные и опыт абсолютно уникальный", — отметил Сергей Кириенко.
Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что сама идея объединения на уровне региона участников различных проектов платформы "Россия — страна возможностей" — очень правильная. За это он поблагодарил главу региона Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость