Сергей Кириенко: "У Самарской области есть чему поучиться"

В понедельник, 23 мая, в Самаре проходит церемония закрытия юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна". С участниками и организаторами фестиваля пообщались первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Одной из площадок, в которой побывали почетные гости, стал шатер "Россия — страна возможностей". Активисты воспользовались возможностью и поделились своими мыслями и новыми проектами, которые хотелось бы реализовать.

Представители "Центра развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга" предложили создать систему подготовки управленцев на основе модели антикризисного управления. Это будет информационный блок для подготовки и обучения людей работе в период растущих вызовов и возникающих кризисных ситуаций.

Сергей Кириенко поддержал инициативу самарцев и предложил запустить проект на уровне региона.

"Это очень хорошая идея, давайте посмотрим. Самара покажет пример для других регионов. "Россия — страна возможностей" может привнести на Самарскую землю много полезных проектов. Но понятно, что много чему есть поучиться и у Самарской земли — вы люди очень активные и опыт абсолютно уникальный", — отметил Сергей Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что сама идея объединения на уровне региона участников различных проектов платформы "Россия — страна возможностей" — очень правильная. За это он поблагодарил главу региона Дмитрия Азарова.