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Губернатор Власть и политика

Участники Студвесны рассказали Сергею Кириенко о своих впечатлениях от фестиваля

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед церемонией закрытия XXX Российской студенческой весны первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров осмотрели фестивальный городок и пообщались со студентами и организаторами фестиваля.

Сергей Кириенко, Дмитрий Азаров и Игорь Комаров в понедельник, 23 мая, прогулялись по второй очереди самарской набережной, где продолжают работу площадки фестиваля. В шатре Российского союза молодежи на берегу Волги участники Студвесны поделились впечатлениями от города и насыщенной программы.

"Что понравилось в Самаре? Кто из вас не на первой Студенческой весне, чем отличается эта?" — поинтересовался у ребят первый замруководителя администрации президента РФ.

Студенты среди очевидных плюсов фестиваля этого года назвали масштаб мероприятий, большое количество локаций, "выход" Студвесны в город и красоту самой Самары. "Город сказочный", подтвердил Сергей Кириенко.

Особое впечатление на участников произвело грандиозное открытие, которое состоялось на стадионе "Солидарность Самара Арена". "Я вам завидую, что вы это видели! А я по телевизору смотрел", — рассказал студентам Сергей Кириенко.

"Все делегации приветствовал 45-тысячный стадион, когда они выходили — это было круче, чем на Олимпиаде. Во всяком случае, встречали точно гораздо теплее", — отметил Дмитрий Азаров.

Участники фестиваля пообещали обязательно вернуться в Самару и поблагодарили за возможности, которые подарили им фестиваль и город: раскрыть таланты, прокачать навыки, развить идеи и встретить много новых, интересных людей.

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