Участники Студвесны рассказали Сергею Кириенко о своих впечатлениях от фестиваля

Перед церемонией закрытия XXX Российской студенческой весны первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров осмотрели фестивальный городок и пообщались со студентами и организаторами фестиваля.
Сергей Кириенко, Дмитрий Азаров и Игорь Комаров в понедельник, 23 мая, прогулялись по второй очереди самарской набережной, где продолжают работу площадки фестиваля. В шатре Российского союза молодежи на берегу Волги участники Студвесны поделились впечатлениями от города и насыщенной программы.
"Что понравилось в Самаре? Кто из вас не на первой Студенческой весне, чем отличается эта?" — поинтересовался у ребят первый замруководителя администрации президента РФ.
Студенты среди очевидных плюсов фестиваля этого года назвали масштаб мероприятий, большое количество локаций, "выход" Студвесны в город и красоту самой Самары. "Город сказочный", подтвердил Сергей Кириенко.
Особое впечатление на участников произвело грандиозное открытие, которое состоялось на стадионе "Солидарность Самара Арена". "Я вам завидую, что вы это видели! А я по телевизору смотрел", — рассказал студентам Сергей Кириенко.
"Все делегации приветствовал 45-тысячный стадион, когда они выходили — это было круче, чем на Олимпиаде. Во всяком случае, встречали точно гораздо теплее", — отметил Дмитрий Азаров.
Участники фестиваля пообещали обязательно вернуться в Самару и поблагодарили за возможности, которые подарили им фестиваль и город: раскрыть таланты, прокачать навыки, развить идеи и встретить много новых, интересных людей.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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