Игорь Комаров и Дмитрий Азаров представили нового главу АвтоВАЗа

Во вторник, 24 мая, губернатор Дмитрий Азаров проводит свой рабочий день в Тольятти. Вместе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым они побывали на АвтоВАЗе, где прошло внеочередное совещание, на котором представили нового президента завода — Максима Соколова.

Во встрече также принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Игорь Комаров выразил уверенность в том, что АвтоВАЗ несмотря на сложность задач, успешно с ними справится: "Непростой период придется пережить — важно наладить цепочку логистических поставок, обеспечить работу поставщиков, локализацию компонентов. Нельзя забывать и о модельном ряде, расширении рынка. Я уверен, что с имеющимся опытом под руководством Максима Юрьевича, который хорошо знает сферу транспорта и промышленности, владеет ситуаций в Самарской области, опираясь на такой коллектив как на АвтоВАЗе, впереди хорошие перспективы. Сегодня мне особенно приятно видеть людей, с которыми я раньше работал, это крепкие профессионалы, на них можно положиться. Кроме того, со стороны государства и с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь".

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что с приходом на АвтоВАЗ нового руководителя уровень взаимодействия между заводом и регионом выйдет на качественно новый этап.

"Никогда не был и не буду равнодушен к судьбе крупнейшего трудового коллектива — легендарного АвтоВАЗа. На протяжении всех лет с руководством АвтоВАЗа было самое тесное взаимодействие. С учетом назначения Максима Юрьевича, которого я искренне поздравляю с этим высоким доверием и ответственностью, я уверен, что уровень взаимодействия выйдет на качественно новый этап", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что с Максимом Соколовым их связывает давнее сотрудничество и добрые человеческие отношения.

"Максим Юрьевич не раз бывал в Самарской области, принимал самое деятельное и непосредственное участие в решении важнейших инфраструктурных задач, стоящих на разных этапах перед нашим регионом. Новый аэропорт, новые развязки, программа, которая сегодня работает во всей стране — "БКД" — с акцентом на агломерации разрабатывалась на базе Самарско–Тольяттинской агломерации, которую Максим Юрьевич представил, утвердил, и смог добиться того, что именно такой подход применялся в дальнейшем на правительством уровне, на уровне всей Российской Федерации", — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что Максим Соколов имеет колоссальный опыт в государственном управлении и авторитет в федеральном правительстве, который будет способствовать решению многих вопросов, остро стоящих перед АвтоВАЗом.

"История наших человеческих отношений в меня вселяет уверенность, что и в дальнейшем в совместной работе на территории Самарской области мы любые сложности преодолеем, опираясь на коллектив АвтоВАЗа, замечательных профессионалов. Выстоим и победим", — отметил губернатор.

Глава региона поздравил Максима Соколова с назначением на пост президента АвтоВАЗа и с высоким доверием в этот непростой период.

"Вам в этот непростой период выпала честь, ответственность возглавить легендарное предприятие нашей страны. Коллектив имеет потрясающую историю, компетенции, профессионализм, ответственность, любовь к своему предприятию, и, уверен, имеет блестящие перспективы. В коллективе есть люди, которые время от времени говорили: "ну, что нам иностранные специалисты — мы бы и сами справились". Коллеги, время выбрало нас. Сейчас время пришло не на словах, а на делах доказать и уровень компетенции, и профессионализм, и патриотизм, — сказал Дмитрий Азаров. — Я вам обещаю, что все задачи, которые вы будете определять совместно с коллективом, всегда будут находить поддержку на уровне региональной власти, мою личную. Я уверен, что вместе нам многое придется сделать и посражаться где-то в московских кабинетах за честь, за будущее АвтоВАЗа. Но именно в таких условиях, приближенных к боевым, как раз и проверяется коллектив, проверяется профессионализм, компетенции".

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов напомнил, что АвтоВАЗа проходил не через один кризис, и каждый кризис ставит новые вызовы перед легендарным трудовым коллективом.

"Есть уверенность в том, что коллектив так же с честью пройдет этот сложный период и сможет гордо нести звание лидера автомобильной промышленности страны", — отметил замминистра промышленности и торговли РФ, подчеркнув, что тот потенциал, который есть у предприятия, будет дополнен эффективными мерами государственной поддержки.

"Для меня большая честь возглавить легендарный многотысячный коллектив предприятия с более чем полувековой историей. И, конечно же, основные задачи сегодня — сохранить этот коллектив, сохранить компетенции людей для решения тех задач в преодолении вызовов, которые стоят перед всеми нами", — поблагодарил Максим Соколов руководство страны и губернатора Самарской области за решение о назначении, отметив, что для него это серьезный вызов и дело чести.

Новый глава АвтоВАЗа сообщил, что уже в начале июня планируется возобновить выпуск автомобилей и постепенно восстановить модельный ряд в полном объеме. При этом важнейшей задачей остается сохранение социальных обязательств перед трудовым коллективом предприятия — обеспечение уровня номинальной и реальной заработной платы сотрудников.

"Вместе с командой я ставлю еще более амбициозные цели — мы были и остаемся флагманом нашего российского автопрома. И сделаем все возможное для этого. Это и наращивание импортозамещения, и поиск новых поставщиков, и логистических цепочек. В первую очередь на территории Самарской области и Приволжского Федерального округа. Но не только. Это новые стратегические направления. Вместе мы выполним любую задачу", — выразил уверенность Максим Соколов.

Губернатор поблагодарил нового президента АвтоВАЗа за его готовность вместе с трудовым коллективом, с Тольятти решать задачи самой высокой сложности.

"Я рассчитываю, Максим Юрьевич, что вместе с партнерами, поставщиками, благодаря замечательным конструкторам, инженерам, технологам предприятия мы найдем решения уже в ближайшее время, которые позволят обеспечить ритмичную работу предприятия, а в дальнейшем — нарастить мощь АвтоВАЗа. При поддержке человека, который очень хорошо знает ситуацию на АвтоВАЗе, и который здесь частику души своей оставил — полпреда президента в ПФО Игоря Анатольевича Комарова, — я уверен, нам любые задачи по плечу", — резюмировал Дмитрий Азаров.