В самарской частной школе вскрылись невыплаты зарплат

В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты в частной школе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Надзорное ведомство обнаружило, что с 1 декабря 2021 г. по 1 апреля 2022 г. руководство Школы Л.Н.Панченко - "Элита", расположенной на пр. Юных Пионеров, 127а, не выплачивало зарплата одному из педагогов и другим работникам.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне