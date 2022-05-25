Ликвидировано возгорание травы в Тольяттинском городском лесничестве

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Во вторник, 24 мая, в 18:25 было ликвидировано возгорание очагов травы на общей площади 0,15 га в пятом квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.