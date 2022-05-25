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Страхование Финансы

ВСК застраховала автопарк Российского федерального геологического фонда

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК застраховал полисами каско транспортные средства Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский федеральный геологический фонд".

Страховая защита действует до конца марта 2023 года. Согласно договору, полисами каско обеспечены автопарк фонда. Стоимость контракта составила более 550 тыс. рублей.

"ВСК обеспечивает защитой многие государственные компании. И партнерство с Российским федеральным геологическим фондом в сфере каско — это подтверждение высокого уровня услуг нашей организации. ВСК имеет большой опыт страхования государственных учреждений и готова предоставить высокий уровень сервиса и оперативное возмещение убытков", — отметил Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"Росгеолфонд" — государственная организация, которая занимается изучением минерально-сырьевых ресурсов и использования недр России, собирает геологические информационные ресурсы, в том числе первичные материалы и керны скважин, издает Государственный баланс запасов полезных ископаемых, создает цифровые карты размещения месторождений и лицензионных участков.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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