ВСК застраховала автопарк Российского федерального геологического фонда

Страховой Дом ВСК застраховал полисами каско транспортные средства Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский федеральный геологический фонд".

Страховая защита действует до конца марта 2023 года. Согласно договору, полисами каско обеспечены автопарк фонда. Стоимость контракта составила более 550 тыс. рублей.

"ВСК обеспечивает защитой многие государственные компании. И партнерство с Российским федеральным геологическим фондом в сфере каско — это подтверждение высокого уровня услуг нашей организации. ВСК имеет большой опыт страхования государственных учреждений и готова предоставить высокий уровень сервиса и оперативное возмещение убытков", — отметил Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"Росгеолфонд" — государственная организация, которая занимается изучением минерально-сырьевых ресурсов и использования недр России, собирает геологические информационные ресурсы, в том числе первичные материалы и керны скважин, издает Государственный баланс запасов полезных ископаемых, создает цифровые карты размещения месторождений и лицензионных участков.