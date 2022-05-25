Двух человек спасли из горевшей квартиры в Самаре

Во вторник, 24 мая, около 21:23, начался пожар в квартире на ул. Партизанской, 179 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи на площади 7 кв. м. В тушении огня участвовали девять человек. Пожар удалось ликвидировать в 21:46.

Пожарные спасли двоих человек. Кроме того, из здания эвакуировали 20 человек.

Причину пожара устанавливают.