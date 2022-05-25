Виктор Кудряшов поздравил выпускников гимназии № 3 с окончанием учебного заведения

Во вторник, 24 мая, для всех выпускников Самарской области прозвенел последний звонок. С завершением обучения по программе среднего образования выпускников гимназии № 3 поздравил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Гимназия № 3, которая ведет свою историю с 1910 года, по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Самарской области. Десятки ее учеников ежегодно становятся победителями и призерами региональных, общероссийских, международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций.
"Вы оканчиваете одно из самых авторитетных и самых сильных учебных заведений нашего города, которое известно не только в Самарской области, но я могу точно сказать, и в России. Потому что именно ваша школа в прошлом году стала победителем смотра-конкурса "Школа года", — отметил председатель областного правительства.
Виктор Кудряшов пожелал выпускникам удачно выбрать профессию и в полной мере реализовать свои таланты и способности в будущей взрослой жизни.
"При выборе профессии, конечно, нужно в первую очередь прислушаться к себе. Посоветоваться с педагогами, родителями, близкими. Позволю себе один совет: я хотел бы, чтобы вы строили свою жизнь и были полезными именно здесь, на территории нашей любимой, родной Самарской области. У нас огромное количество высших учебных заведений, в которых учатся очень много ребят из других регионов и других стран, прекрасно оснащенных, с сильными преподавателями", — подчеркнул первый вице-губернатор.
В этот день в адрес выпускников прозвучало множество добрых слов и пожеланий. "Все 12 лет, начиная с дошкольного отделения мы с вами были вместе, я помню вас вот такими маленькими, ваши горящие глаза, и как вы давали клятву первоклассника. Нас с вами очень многое связывает, вы все талантливые, яркие, харизматичные, вы — личности", — сказала ученикам 11-х классов директор гимназии № 3 города Самары Светлана Ильина.
В этом году школьные стены в Самарской области покидают больше 12 тысяч выпускников-одиннадцатиклассников. Впереди самое ответственное испытание — ЕГЭ. Первый экзамен состоится 26 мая.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.