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Виктор Кудряшов поздравил выпускников гимназии № 3 с окончанием учебного заведения

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 мая, для всех выпускников Самарской области прозвенел последний звонок. С завершением обучения по программе среднего образования выпускников гимназии № 3 поздравил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Гимназия № 3, которая ведет свою историю с 1910 года, по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Самарской области. Десятки ее учеников ежегодно становятся победителями и призерами региональных, общероссийских, международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций.

"Вы оканчиваете одно из самых авторитетных и самых сильных учебных заведений нашего города, которое известно не только в Самарской области, но я могу точно сказать, и в России. Потому что именно ваша школа в прошлом году стала победителем смотра-конкурса "Школа года", — отметил председатель областного правительства.

Виктор Кудряшов пожелал выпускникам удачно выбрать профессию и в полной мере реализовать свои таланты и способности в будущей взрослой жизни.

"При выборе профессии, конечно, нужно в первую очередь прислушаться к себе. Посоветоваться с педагогами, родителями, близкими. Позволю себе один совет: я хотел бы, чтобы вы строили свою жизнь и были полезными именно здесь, на территории нашей любимой, родной Самарской области. У нас огромное количество высших учебных заведений, в которых учатся очень много ребят из других регионов и других стран, прекрасно оснащенных, с сильными преподавателями", — подчеркнул первый вице-губернатор. 

В этот день в адрес выпускников прозвучало множество добрых слов и пожеланий. "Все 12 лет, начиная с дошкольного отделения мы с вами были вместе, я помню вас вот такими маленькими, ваши горящие глаза, и как вы давали клятву первоклассника. Нас с вами очень многое связывает, вы все талантливые, яркие, харизматичные, вы — личности", — сказала ученикам 11-х классов директор гимназии № 3 города Самары Светлана Ильина.

В этом году школьные стены в Самарской области покидают больше 12 тысяч выпускников-одиннадцатиклассников. Впереди самое ответственное испытание — ЕГЭ. Первый экзамен состоится 26 мая.

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