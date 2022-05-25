В Самаре загорелся башенный кран на ул. Пролетарской

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В среду, 25 мая, около 17:06, загорелись провода в аппаратной башенного крана на ул. Пролетарской, 150 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.