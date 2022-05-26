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Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" откроется выставка Олега Хмелева

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 июня, в 18:00 в галерее "Виктория" откроется выставка Олега Хмелева "Бим-Бом" 0+.

В мае 2022 г. в пространстве Victoria Underground прошел выставочный проект "Институт Автохтонной Лингвистики". Он исследовал тему искусства для собак. Собранные произведения современных художников затрагивали разные аспекты собачьего восприятия - дихроматический спектр, звук, запахи, движение.

В июне 2022 г. откроется вторая часть проекта - выставка художника Олега Хмелева "Бим-Бом", посвященная его мастерской в гараже на окраине Санкт-Петербурга и необычным соседям - собакам Биму и Бому.

"Художник Олег Хмелев работает в необычной мастерской: инсталляцию "Бим-Бом", состоящую из абстрактных и фигуративных картин, скульптур, объектов, видео, он создает в гараже на окраине Санкт-Петербурга. Мастерская-гараж - не только место работы, но и собственно та реальность, та фактура, которую Хмелев воссоздает в искусстве. Здесь, где заканчиваются новостройки и разрастаются пятна технических зон, в узком проезде между рядами домиков-гаражей Хмелев в хорошую погоду устраивает импровизированные выставки своих картин "на природе", продолжая славную традицию "Летописи" и Бориса Кошелохова, и у его живописи необычные первые зрители: собачья семья, которая сторожит гаражный массив", - рассказывает Екатерина Андреева.

Олег Хмелев родился в 1982 г. в Ленинграде. Окончил СПбХУ им. Н.К.Рериxа. Является со-основателем художественного объединения "Север-7" и активным участником выставок в России и Европе, как персонально, так и в составе "Север-7".

В рамках открытия 4 июня состоится перформанс от школы танцевальных практик K.art.off.l во дворе Victoria Underground в 18:00. Официальное открытие будет включать артист-ток и медиацию художника Олега Хмелева по выставке.

Выставка продлится до 24 июня.

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