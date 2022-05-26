В субботу, 4 июня, в 18:00 в галерее "Виктория" откроется выставка Олега Хмелева "Бим-Бом" 0+.
В мае 2022 г. в пространстве Victoria Underground прошел выставочный проект "Институт Автохтонной Лингвистики". Он исследовал тему искусства для собак. Собранные произведения современных художников затрагивали разные аспекты собачьего восприятия - дихроматический спектр, звук, запахи, движение.
В июне 2022 г. откроется вторая часть проекта - выставка художника Олега Хмелева "Бим-Бом", посвященная его мастерской в гараже на окраине Санкт-Петербурга и необычным соседям - собакам Биму и Бому.
"Художник Олег Хмелев работает в необычной мастерской: инсталляцию "Бим-Бом", состоящую из абстрактных и фигуративных картин, скульптур, объектов, видео, он создает в гараже на окраине Санкт-Петербурга. Мастерская-гараж - не только место работы, но и собственно та реальность, та фактура, которую Хмелев воссоздает в искусстве. Здесь, где заканчиваются новостройки и разрастаются пятна технических зон, в узком проезде между рядами домиков-гаражей Хмелев в хорошую погоду устраивает импровизированные выставки своих картин "на природе", продолжая славную традицию "Летописи" и Бориса Кошелохова, и у его живописи необычные первые зрители: собачья семья, которая сторожит гаражный массив", - рассказывает Екатерина Андреева.
Олег Хмелев родился в 1982 г. в Ленинграде. Окончил СПбХУ им. Н.К.Рериxа. Является со-основателем художественного объединения "Север-7" и активным участником выставок в России и Европе, как персонально, так и в составе "Север-7".
В рамках открытия 4 июня состоится перформанс от школы танцевальных практик K.art.off.l во дворе Victoria Underground в 18:00. Официальное открытие будет включать артист-ток и медиацию художника Олега Хмелева по выставке.
Выставка продлится до 24 июня.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.