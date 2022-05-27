В Самаре пройдет фестиваль "Музыкальная экспедиция"

Со 2 по 5 июня жители и гости Самарской области получат возможность попасть на уникальный фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция" (12+) и окунуться в мир классической музыки.
Концерты пройдут в Струковском саду, Историко-музейном комплексе в с. Ширяево, Самарском музее им. М.Горького, Музее модерна, Детской картинной галерее, Самарском художественном музее.
Команда фестиваля внушительна: виолончелист Борис Андрианов, певец и мультиинструменталист Сергей Мазаев, гитарист Дмитрий Илларионов, домристка Екатерина Мочалова, скрипач Даниил Коган, баянист Николай Сивчук, виолончелистка Анна Кошкина, кларнетист Игорь Федоров, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер - Филиппо Десси.
Арт-директор фестиваля - заслуженный артист РФ Борис Андрианов.
Расписание
"Шедевры классики и хиты группы "Моральный кодекс" (12+)
2 июня, 18:30, Самара, летний театр Струковского сада;
3 июня, 14:00, с. Ширяево;
4 июня, Самара
11:00 - Самарский литературно-мемориальный музей им. Горького (ул. Фрунзе, 155)
12:00 - Музей Модерна ул. (Красноармейская, 15 / ул. Фрунзе, 159)
13:00 - Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139)
14:00 - Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92)
15:00 - территория фахверкового дома (ул. Фрунзе, 75а)
20:00 - территория Дома с часами (ул. Коммунистическая, 5)
5 июня, 16:00, Тольятти, парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!