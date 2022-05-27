В Самаре пройдет фестиваль "Музыкальная экспедиция"

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Со 2 по 5 июня жители и гости Самарской области получат возможность попасть на уникальный фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция" (12+) и окунуться в мир классической музыки.