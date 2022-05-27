ВСК в 2021 году выплатила по договорам страхования грузов в два раза больше, чем в 2020 году

Страховой Дом ВСК в 2021 году выплатил по договорам добровольного страхования грузов в два раза больше, чем в 2020 году.

Согласно статистике ЦБ РФ, сумма выплат компании по данному виду страхования в 2021 году составила более 257 млн рублей, что в два раза больше показателей 2020 года.

Сборы по договорам добровольного страхования грузов за тот же период увеличились на 11,7% и составили более 1,85 млрд рублей.

"ВСК на протяжении уже 30 лет ответственно подходит к выполнению взятых на себя обязательств. В 2021 году по договорам добровольного страхования грузов мы ежедневно урегулировали более 15 страховых случаев, что в 7 раз больше, чем в 2020 году, — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК. — Лучшее предложение и сервис для клиентов и партнеров как в области защиты, так и в удовлетворении каждодневных потребностей является одними из стратегических задач ВСК".