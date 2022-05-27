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Страхование Финансы

ВСК в 2021 году выплатила по договорам страхования грузов в два раза больше, чем в 2020 году

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в 2021 году выплатил по договорам добровольного страхования грузов в два раза больше, чем в 2020 году.

Согласно статистике ЦБ РФ, сумма выплат компании по данному виду страхования в 2021 году составила более 257 млн рублей, что в два раза больше показателей 2020 года.

Сборы по договорам добровольного страхования грузов за тот же период увеличились на 11,7% и составили более 1,85 млрд рублей.

"ВСК на протяжении уже 30 лет ответственно подходит к выполнению взятых на себя обязательств. В 2021 году по договорам добровольного страхования грузов мы ежедневно урегулировали более 15 страховых случаев, что в 7 раз больше, чем в 2020 году, — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК. — Лучшее предложение и сервис для клиентов и партнеров как в области защиты, так и в удовлетворении каждодневных потребностей является одними из стратегических задач ВСК".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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