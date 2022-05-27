Самарская область первой из регионов России заключила соглашение о сотрудничестве с городом ДНР

В пятницу, 27 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации г. Снежное Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. В подписании соглашения также участвовал глава ДНР Денис Пушилин.

В соответствии с документом, Самарская область будет сотрудничать с городом Снежное, содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

"Сегодня мы оформляем наши предварительные договоренности, подписано соглашение, которое будет расширять сотрудничество между Самарской областью и городом Снежное. Денис Владимирович нас нацелил на решение ряда задач и всячески способствует тому, чтобы этот процесс был ускорен. Здесь нужно помочь по коммунальному хозяйству, по приведению в порядок отдельных зданий социального назначения - образования, здравоохранения", - отметил Дмитрий Азаров.

"Начинается серьезная, широкая программа: регионы Российской Федерации помогают городам и районам Донецкой Народной Республики. Самарская область одной из первых перевела эти договоренности в практическую плоскость. Сегодня уже подписано соответствующее соглашение. Но уже даже перед соглашением мы видим, что после изучения потребностей Снежного доставлена техника, приезжали специалисты, изучали узкие места, решали, с чего начать. Это то, что сегодня остро нужно", - заявил Денис Пушилин.

Напомним, в начале мая текущего года региональная рабочая группа выехала в Снежное, где провела ряд встреч с руководством города, представителями образовательных и культурных, медицинских учреждений, промышленных и коммунальных предприятий, оценила текущую ситуацию, первоочередной объем работ по отраслям.

На основе проведенного анализа регион направил в Снежное, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное прибыли бригады медицинских работников, сотрудников по отраслям ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства, образовательной сферы. Всего для профессиональной помощи в г. Снежное командированы 40 специалистов из Самарской области. Все они уже приступили к работе на месте.

"Техника здесь будет столько, сколько понадобится, решать это жителям Снежного. Был запрос, в соответствии с этим запросом техника пришла, начинаем наводить порядок. Вместе с Денисом Владимировичем мы вчера посоветовались по различным направлениям развития городского округа и решению первоочередных задач. Конечно, ключевая задача - подготовка к отопительному сезону, подготовка к учебному году. На этом будем концентрировать внимание", - подчеркнул глава Самарского региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что важно налаживать взаимовыгодное сотрудничество между Самарской областью и Снежным. В ходе рабочего визита глава ДНР и губернатор Самарской области побывали на заводе "Авиатех". "Производство интересное, надеюсь, найдутся точки соприкосновения на взаимовыгодных условиях", - отметил Денис Пушилин.

Также руководитель Самарской области осмотрел ряд ключевых социальных объектов города. В школе Дмитрий Азаров передал коллективу и учащимся ряд книг по истории, детско-юношеской спортивной школе - спортинвентарь, а ребятам из Снежнянской школы искусств - необходимые музыкальные инструменты.

"Удивительные люди в Снежном. Сейчас среди вынужденных переселенцев, беженцев есть люди, в том числе из Снежного. Недавно у нас прошла Всероссийская "Студенческая весна", в ней участвовал один замечательный, талантливый парень, студент из Снежного, - рассказал по итогам поездки Дмитрий Азаров. - Тот духовный импульс, который сегодня дают жители Донбасса, дети Донбасса, которые рассказывают, что такое истинный, настоящий патриотизм, - сегодня крайне важен для России, для нашей Самарской области. Низкий поклон тем людям, которые здесь живут, побеждают, растят детей, связывают свое будущее с родной землей. А мы будем помогать этим героическим людям".