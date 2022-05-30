"Раздирали зубами ночью": самарчанка пожаловалась на собак, которые разбили машину

Жительница Самары рассказала жуткую историю о том, как бродячие собаки испортили ее машину Hyundai Creta 2021 года выпуска. Это случилось в ночь на 30 мая в районе дома №388 на пр. Карла Маркса.

"В 00:46 заработала сигнализация. Из-за сильного дождя я сначала подумала, что причина именно в нем, но "сигналка" продолжала работать не останавливаясь. В 00:50 я вышла на улицу. Думала - может кто-то меня задел и бьет по колесам. Подходя ближе к машине, я поняла, что это не человек и уж точно не дождь. На капоте моей машины прыгала собака нереальных размеров, а вокруг было еще три собаки, которые раздирали мою машину на части зубами и драли когтями. Я была на улице совершенно одна, никто не вышел, хоть я и истошно кричала, потому что была в состоянии аффекта. Я вообще не понимаю, как у меня хватило смелости подойти даже на расстояние 10 метров. Я кидала камни, кричала, но никто не помог", - говорит Екатерина.

Женщина рассказывает, что описываемое длилось около 20 минут. Екатерина звонила в полицию.

"По вызову приехали полицейские и зафиксировали происшествие, но сказали, что это не в их компетенции! Я дозванивалась до экстренной службы, перевели на департамент. Там сказали: "Ждите, пока собаки не убегут", - экстренным отловом они не занимаются. Рекомендовали ждать, пока псы добьют автомобиль!" - комментирует дальнейшее Екатерина.

Владелица авто считает - возможно, что под машину забралась кошка и псы пытались до нее добраться. Екатерина переживает и за то, что не ясно, кто теперь выплатит ущерб за машину, и за то, не вернутся ли псы, чтоб накинуться на людей.

"Я даже боюсь представить, в какую сумму оценят ущерб, нанесенный моей машине. И боюсь представить, что было бы, если бы на месте моей машины оказался чей-то ребенок. Я просто в шоке и не понимаю, что мне дальше делать", - разводит руками женщина.

Сейчас Екатерина и ее сестра ищут очевидцев происшествия.

"По заявлению, поступившему 30.05.2022 года от жительницы Промышленного района областного центра, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства повреждения двух автомобилей", - сообщили в отделе информации ГУ МВД по Самарской области.