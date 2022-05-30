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Чрезвычайные происшествия Происшествия

"Раздирали зубами ночью": самарчанка пожаловалась на собак, которые разбили машину

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары рассказала жуткую историю о том, как бродячие собаки испортили ее машину Hyundai Creta 2021 года выпуска. Это случилось в ночь на 30 мая в районе дома №388 на пр. Карла Маркса.

Фото: фото предоставлено спикером

"В 00:46 заработала сигнализация. Из-за сильного дождя я сначала подумала, что причина именно в нем, но "сигналка" продолжала работать не останавливаясь. В 00:50 я вышла на улицу. Думала - может кто-то меня задел и бьет по колесам. Подходя ближе к машине, я поняла, что это не человек и уж точно не дождь. На капоте моей машины прыгала собака нереальных размеров, а вокруг было еще три собаки, которые раздирали мою машину на части зубами и драли когтями. Я была на улице совершенно одна, никто не вышел, хоть я и истошно кричала, потому что была в состоянии аффекта. Я вообще не понимаю, как у меня хватило смелости подойти даже на расстояние 10 метров. Я кидала камни, кричала, но никто не помог", - говорит Екатерина.

Женщина рассказывает, что описываемое длилось около 20 минут. Екатерина звонила в полицию.
"По вызову приехали полицейские и зафиксировали происшествие, но сказали, что это не в их компетенции! Я дозванивалась до экстренной службы, перевели на департамент. Там сказали: "Ждите, пока собаки не убегут", - экстренным отловом они не занимаются. Рекомендовали ждать, пока псы добьют автомобиль!" - комментирует дальнейшее Екатерина.

Владелица авто считает - возможно, что под машину забралась кошка и псы пытались до нее добраться. Екатерина переживает и за то, что не ясно, кто теперь выплатит ущерб за машину, и за то, не вернутся ли псы, чтоб накинуться на людей.

"Я даже боюсь представить, в какую сумму оценят ущерб, нанесенный моей машине. И боюсь представить, что было бы, если бы на месте моей машины оказался чей-то ребенок. Я просто в шоке и не понимаю, что мне дальше делать", - разводит руками женщина.

Сейчас Екатерина и ее сестра ищут очевидцев происшествия.

"По заявлению, поступившему 30.05.2022 года от жительницы Промышленного района областного центра, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства повреждения двух автомобилей", - сообщили в отделе информации ГУ МВД по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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