Самарские предприниматели узнали, как правильно подать заявку на регистрацию товарного знака

26 мая в региональном центре инноваций StartupSamara прошел семинар, посвященный практическому разбору одного из самых нужных, но далеко не самых простых процессов — государственной регистрации товарного знака.

Товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), которое служит для индивидуализации товаров или продукции (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. К основным плюсам официальной регистрации товарного знака можно отнести увеличение стоимости компании со снижением налоговой нагрузки, защиту бренда от неправомерного применения третьими лицами и возможность получения компенсации за причиненный урон.

При этом регистрация товарного знака — достаточно сложный процесс, в котором трудно разобраться без помощи эксперта. Помимо непростого этапа сбора документов, по статье 1483 ГК РФ есть ряд безусловных и относительных причин для отказа в регистрации ТЗ.

Экспертом семинара "Регистрация товарного знака: как правильно подать заявку" выступила Ольга Комаровская, руководитель судебного направления ООО "Патентное бюро АЙПИ Право" (Москва). Ольга помогла участникам семинара разобраться, что именно имеет смысл регистрировать как товарный знак, какие виды товарных знаков бывают, а также рассказала, как заполнять документы при подаче заявки на регистрацию ТЗ — заполнять бланк заявки, оформлять платежные поручения на оплату пошлин за принятие заявки и проведение экспертизы.

Запись семинара "Регистрация товарного знака: как правильно подать заявку" доступна на официальной странице StartupSamara Вконтакте.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и в партнерстве с "Патентным бюро АЙПИ Право".