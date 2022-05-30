Самарские предприниматели узнали, как правильно подать заявку на регистрацию товарного знака

26 мая в региональном центре инноваций StartupSamara прошел семинар, посвященный практическому разбору одного из самых нужных, но далеко не самых простых процессов — государственной регистрации товарного знака.
Товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), которое служит для индивидуализации товаров или продукции (услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. К основным плюсам официальной регистрации товарного знака можно отнести увеличение стоимости компании со снижением налоговой нагрузки, защиту бренда от неправомерного применения третьими лицами и возможность получения компенсации за причиненный урон.
При этом регистрация товарного знака — достаточно сложный процесс, в котором трудно разобраться без помощи эксперта. Помимо непростого этапа сбора документов, по статье 1483 ГК РФ есть ряд безусловных и относительных причин для отказа в регистрации ТЗ.
Экспертом семинара "Регистрация товарного знака: как правильно подать заявку" выступила Ольга Комаровская, руководитель судебного направления ООО "Патентное бюро АЙПИ Право" (Москва). Ольга помогла участникам семинара разобраться, что именно имеет смысл регистрировать как товарный знак, какие виды товарных знаков бывают, а также рассказала, как заполнять документы при подаче заявки на регистрацию ТЗ — заполнять бланк заявки, оформлять платежные поручения на оплату пошлин за принятие заявки и проведение экспертизы.
Запись семинара "Регистрация товарного знака: как правильно подать заявку" доступна на официальной странице StartupSamara Вконтакте.
Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и в партнерстве с "Патентным бюро АЙПИ Право".
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!