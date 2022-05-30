Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". 20-я ракетка мира Касаткина в матче четвертого круга обыграла итальянку Камилу Джорджи, занимающую 30-е место в рейтинге WTA, пишет championat.com.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Касаткина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Ее соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира "Большого шлема" Касаткина сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США) - Вероника Кудерметова (Россия).