Около ЖК "Москва" в Самаре сгорела Lada Priora

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В понедельник, 30 мая, около 12:46, загорелся автомобиль в районе дома № 55 по Московскому шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.